Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"

Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза. Почему так происходит - должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире "Первого канала"​​​.

По словам Нарышкина, Европейское лекарственное агентство тянет с регистрацией "Спутника V". "Мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза", - подчеркнул он. При этом директор СВР отметил, что не хочет обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства.

Нарышкин указал, что за этим могут стоять причины политического характера или, возможно, присутствует экономический фактор. Поэтому в этом должны разбираться сами граждане европейских стран и правоохранительные органы.

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