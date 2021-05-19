Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде

Западные страны намерены запустить информационную кампанию против России с обвинениями в антипрививочной пропаганде. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Последние вещи, о которых становится известно, - это замыслы организовать вот такую пропагандистскую кампанию, информационную кампанию, обвинив Россию в антипрививочной пропаганде, обвинить в организации антипрививочного движения. Это все вещи одного и того же порядка", - сказал Нарышкин в эфире "Первого канала".

Он также прокомментировал затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС, заявив, что оно связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя.

"Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально", - заявил Нарышкин.