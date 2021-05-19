Пандемия показала - ретейл больше никогда не будет прежним. Процесс постепенного перетекания розничных продаж в онлайн, который начался еще несколько лет назад, стремительно ускорился в 2020 году и превратился из "подающего надежды" в долгоиграющий тренд отечественной торговли.

Некоторые международные консалтинговые компании, например Kantar, Comach, TNS, еще в 2018 году предрекали, что к 2030 году большинство покупателей будут заказывать продукты повседневного спроса, одежду и даже электронику онлайн. По существу, эксперты были правы, но ошиблись лишь в одном - это время настало уже сейчас.

Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2020 года россияне потратили 3,2 триллиона рублей на покупки в интернете, что на 58,8 процента больше, чем годом ранее. Причем 86 процентов покупок - это товары, купленные внутри страны. Больше всего онлайн покупали электронику и бытовую технику (28,2 процента), доля одежды и обуви составила 21, продукты питания - 10,2, мебель и товары для дома - 9,2, товары категории "красота и здоровье" - 5,6 процента.

Конечно, определяющим фактором такого роста стала пандемия и связанные с ней ограничения. Однако эксперты уверены, что "распробовав" удобство онлайн-покупок, россияне не смогут отказаться от них в пользу офлайн-шопинга и в будущем.

Именно поэтому большинство экспертов считают, что в ближайшей перспективе доля онлайн-продаж во всех категориях товаров продолжит расти. Причем в лидеры выйдут продукты питания. Так что поход в магазин станет все более редким времяпрепровождением для большинства наших соотечественников. Посудите сами: вместо того чтобы отправиться самостоятельно в супермаркет, где придется долго кружить с тележкой между полок, изучая состав и срок годности продуктов, а затем грузить тяжелые пакеты с продуктами в багажник авто, можно, не вставая с дивана, сделать заказ через приложение. Курьер принесет все необходимое в тот же день прямо к порогу. Это понимают не только сами покупатели, но и ретейлеры.

Искусственный интеллект будет предлагать покупателю те товары, которые ему подходят

Согласно исследованию одной из компаний, 48 процентов покупателей не будут заказывать продукты питания в онлайн-магазине или на маркетплейсе, который не осуществляет доставку товаров за один день. Быстрая и бесплатная доставка стала важным фактором для любого ретейлера, работающего онлайн.

Кстати, большинство покупок россияне совершают именно через мобильное приложение на своем смартфоне, а не через сайт. Доля мобайл-шопинга выросла за год по всей стране. Больше всего рост был зафиксирован в Казани - на 40 процентов, в Москве - на 35,5, в Екатеринбурге - на 34,3, в Норильске - 34,1, в Самаре - на 33 процента. Такое положение вещей - сигнал для бизнеса, что необходимо адаптировать свои сайты под мобильные приложения и разрабатывать инструменты для работы с такой аудиторией.

Еще одна новинка, которой активно начали пользоваться покупатели в интернете - маркетплейсы (торговая площадка, которая объединяет "под одной крышей" самых разных продавцов в разнообразных категориях товаров). Согласно статистике, предприятия электронной коммерции перевели от 10 до 30 процентов своего бизнеса на маркетплейсы. И это неудивительно, объем продаж маркетплейсов сильно вырос за 2020 год и продолжит расти и в будущем. Для покупателя маркетплейс удобен тем, что объединяет в себе тысячи различных продавцов. Зайдя в одно приложение, можно купить и продукты питания, и одежду, и товары для дома, да вообще все, что угодно. При этом доставка осуществляется за один день, а иногда и за пару часов. Возврат товаров также прост. Курьер заберет то, что не подошло или больше не нужно, буквально на следующий день. Для продавца маркетплейс означает доступ к широкой аудитории.

Однако будущее ретейла - это, конечно, не только онлайн. Аналитики уверены, что офлайн-магазины останутся, однако их формат существенно изменится. Согласно отчету международной консалтинговой компании CBRE, офлайн-магазины сосредоточат свое внимание не на продажах, как это происходит сейчас, а на впечатлениях, которые должны получить пользователи от предлагаемой продукции. Согласно исследованию CBRE "Будущее ретейла

2030", в следующем десятилетии подавляющее большинство офлайн-магазинов, стоящих на центральных улицах городов, будут ориентироваться на впечатления от шопинга и стремиться поддерживать эмоциональный контакт с жителями.

"Цифровые технологии оставят в прошлом классический вид современной витрины магазина, - уверен заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. - Уже сейчас технологии дополненной реальности используются для вовлечения покупателей со смартфонами в интерактивные "игры" в точке продажи. Ожидается, что технологии пойдут дальше: например, виртуальные витрины смогут генерировать персонализированный контент в зависимости от предпочтений покупателей, погоды, времени суток".

Кроме того, бренды и магазины, желающие остаться "на плаву", будут стараться сделать шопинг максимально комфортным. Это означает не только быструю доставку, удобные мобильные приложения, удобный возврат (курьером на следующий день), но также подбор товаров по индивидуальным параметрам.

3,2 триллиона рублей потратили россияне на покупки в интернете в 2020 году

Развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, позволит внедрять алгоритмы, которые будут способны предлагать потенциальному покупателю именно те товары, которые ему подходят (анализ данных о ранее совершенных покупках). Это коснется не только сегмента одежды и обуви, но также продуктов питания, да и вообще любых других категорий. Уже сейчас многие бренды (в основном продуктовые), запустившие собственные онлайн-приложения, внедряют алгоритмы, которые отслеживают историю совершения покупок и на ее основе формируют корзину "на следующий раз".

"В ближайшей перспективе будет расти доля обезличенных (унифицированных) продуктов - СТМ (собственная торговая марка), для которых не важен бренд, а важно базовое качество, что-то вроде биржевого стандартизированного продукта, - считает член совета директоров компании "Архыз Оригинал" Анна Молчанова. - Ретейл начнет интегрироваться в upstream (производство тех самых базовых продуктов питания для обеспечения "подписки"). Из форматов, вероятно, останутся только небольшие магазины у дома. Сетевая розница все больше будет уходить от ситуации, когда она конкурирует с одними и теми же брендами на полке между собой, в этом смысле рынок FMCG ждет консолидация. Такое давление сетей смогут пережить только устойчивые крупные компании с сильным портфелем".

Аналитики предсказывают, что совсем скоро для того, чтобы купить продукты онлайн, не нужно будет даже долго пролистывать ленту интернет-магазина в поиске подходящих товаров. Данные о ранее совершенных покупках, информация о понравившихся товарах, отзывы и лайки будут проанализированы, и алгоритм соберет корзину с покупками самостоятельно, исходя из индивидуальных предпочтений потребителя.

"Популярность набирает такой инструмент продаж, как сервис персональных рекомендаций, - отмечает генеральный директор компании НОРБИТ (группа компаний ЛАНИТ) Атон Чехонин. - С его помощью ретейлер отслеживает поведение клиента: собирает историю покупок, просмотры, клики на сайте, поисковые запросы и товары в корзине. Основываясь на этих данных, алгоритм предлагает максимально интересные товары или услуги клиентам. Качественные персональные рекомендации помогают бизнесу увеличить средний чек и уровень лояльности клиентов".