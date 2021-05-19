Путин проведет заседание оргкомитета "Победа"

В четверг, 20 мая, президент России Владимир Путин проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщили в пресс-службе Кремля.

В режиме видеоконференции глава РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак представят результаты рассмотрения заявок на присвоение звания "Город трудовой доблести". Глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу доложат о реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", как в России, так и за рубежом.

Оргкомитет "Победа" был создан для проведения единой госполитики в области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов.