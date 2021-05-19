Домушники в Подмосковье украли вещи и украшения на миллион рублей

Серию квартирных краж совершила группа из трех человек в Подмосковье, двое мужчин-домушников и женщина, которая отвозила подельников с краденым на машине.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что воры отжимали пластиковые окна и влезали в квартиры, расположенные на первых этажах домов в городе Видное, откуда похищали ювелирные украшения, деньги и другие понравившиеся вещи. Всего они наворовали более чем на миллион рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Их вычислили оперативники подмосковного уголовного розыска и задержали при поддержке Росгвардии. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет и 25-летняя женщина.

При обыске в их квартирах обнаружили похищенные вещи: 23 мобильных телефона, сим-карты, банковские карты, ноутбуки, фотоаппараты, наручные часы, строительные инструменты, ювелирные изделия, шкатулку с различными монетами и валюту разных стран. Нашли и автомобиль, на котором домушники увозили краденное.

Мужчины взяты под стражу, женщина - под домашний арест.