Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил Чехов

18 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил крупнейший на территории СНГ испытательный центр в подмосковном городе Чехове, в котором проверяют на безопасность и соответствие качеству товары и оборудование самого широкого профиля.

По словам основателя испытательного центра Ихсана Бозкурта, "визит губернатора Подмосковья в лабораторию в г. Чехов - очень символичный момент для всей отрасли сертификации соответствия и испытания товаров. Хорошо, что власти обращают внимание на такой важный сегмент рынка именно сейчас, когда взят курс на замещение иностранных товаров аналогами отечественного производства. Подобные лаборатории - это основа развития промышленности в стране и путь к более качественной продукции".