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19.05.2021 09:55
Рубрика: Общество

На Москву надвигается гроза с крупным градом

Текст: Ирина Рыбникова

Ливни с градом ожидают москвичей в среду, 19 мая. Как сообщает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, град будет крупным - до 2-3 сантиметров в диаметре.

Фото: iStock
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Воздух в столичном регионе прогреется до 25-27 градусов, но будет ветрено - порывы ветра в отдельных районах при грозе могут достигать до 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели подлили на 19 и 20 мая оранжевый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и области еще сколько дней назад из-за сильной жары.

Москвичам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не ходить под шаткими конструкциями и деревьями, не парковать машины там, где они могут быть повреждены из-за ветра.

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