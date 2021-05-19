На Москву надвигается гроза с крупным градом

Ливни с градом ожидают москвичей в среду, 19 мая. Как сообщает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, град будет крупным - до 2-3 сантиметров в диаметре.

Воздух в столичном регионе прогреется до 25-27 градусов, но будет ветрено - порывы ветра в отдельных районах при грозе могут достигать до 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели подлили на 19 и 20 мая оранжевый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и области еще сколько дней назад из-за сильной жары.

Москвичам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не ходить под шаткими конструкциями и деревьями, не парковать машины там, где они могут быть повреждены из-за ветра.