Под Рязанью в доме умершего пенсионера нашли арсенал оружия

В Рязанской области 75-летний пенсионер хранил у себя дома пистолеты, винтовку и более тысячи патронов разного калибров. Арсенал обнаружили после смерти мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полиция нашла оружейный склад в доме в селе Кисьва Пронского района. Там было спрятано пять пистолетов разного калибра, причем один переделанный из охолощенного в боевой, малокалиберная винтовка и более 1100 патронов. Все тайники запирались на секретные засовы, сделанные так, что знающий человек мог быстро открыть их и достать оружие.

У оперативников управления уголовного розыска Рязанского УМВД и коллег из районного отдела полиции имелась информация об этом арсенале - непроверенные сведения о том, что сельский пенсионер коллекционирует огнестрельное оружие. Знали что искать, но обнаружить тайники удалось не сразу.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, откуда взялось все это оружие и как оно попало в село Кисьва.