В Калуге отметили день рождения Красного Креста

Красному Кресту исполнилось 154 года. Годовщину отметили флэш-мобом, запустив в небо красные и белые шары. Вместе с сотрудниками Красного Креста в акции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин.

Председатель регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова рассказала об истории и работе организации, а также поблагодарила сотрудников за преданность делу.

"На протяжении полутора веков сотрудники службы милосердия, не щадя себя, спасали людей. Сегодня вы помогаете самым незащищенным и нуждающимся: инвалидам, тяжелобольным, одиноким пожилым людям. Неустанно заботитесь об их здоровье, благополучии и социализации. Вся ваша работа - постоянный, ежедневный подвиг! Благодарю вас, низкий вам поклон! Здоровья, успехов, благополучия и всего самого лучшего!", - поздравил сотрудников Красного Креста Юрий Моисеев.

Становление Российского Красного Креста началось в годы Крымской войны. В 1854 году в Санкт-Петербурге была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, которых готовили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя. В Крыму трудилось более 200 сестер милосердия, обучал, а затем руководил их работой великий русский ученый, хирург Николай Пирогов. 15 мая 1867 Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.