В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса

В пунктах вакцинации Московской области имеется весь ассортимент вакцин от COVID-19 - и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", и "КовиВак". Жители могут выбирать, каким именно препаратом делать прививку.

Как сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова, всего в медицинские организации региона поступило более 1,1 миллиона доз вакцины.

"Наша задача - сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли привиться быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков", - уточняет она. Поэтому в области стали появляться круглосуточные пункты вакцинации, а также организована выездная вакцинация территориям СНТ. Прививочные пункты также работают в торговых центрах и МФЦ.