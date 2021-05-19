В Хабаровске в День Победы избили ветерана Великой Отечественной войны

9 мая, в то время как вся страна поздравляла и чествовала участников Великой Отечественной войны, в Хабаровске произошел вопиющий случай. В тот день Василия Широкова, 92-летнего ветерана, избил и измазал в земле сосед, мстя за своего ребенка.

Расстроенный, Василий Широков поехал на встречу в краевую думу. Пообщался с председателем Ириной Зикуновой, но так и не рассказал о случившемся, чтобы не омрачать светлый праздник Победы. Фото: Законодательная дума хабаровского края

Тихий двор близ железнодорожного вок­зала города радует глаз аккуратными дорожками и цветущими клумбами. Одну из них под окном разбил старожил Василий Павлович. Он уже много лет обихаживает свой небольшой садик, каждую весну высаживая цветы и деревца.

Как известно, бывших руководителей не бывает. Более 40 лет ветеран посвятил работе на железной дороге, где трудился начальником финансовой службы, затем заместителем начальника по экономике. Работал в краевой думе первого созыва главным специалистом комитета по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике. Поэтому все давно привыкли к его бурной деятельности, "не­успокоенности" и инициативности.

Соседи говорят о Василие Павловиче только хорошее. Активный, деятельный. Благодаря его настойчивости отремонтировали подъезд. Всегда участвует в общественной жизни, не сидит на месте.

За день до происшествия Василий Широков, как обычно, возился в своем мини-саду. Сделал замечание ребятишкам, которые, словно стрекозы, носились туда-сюда, вытаптывая саженцы. Как оказалось, без злобы сказанная фраза "Не бегайте здесь!" обернулась для ветерана большими неприятностями.

- С утра он, в праздничном настроении, собрался идти на парад. Я осталась готовить дома обед, - рассказывает старшая дочь ветерана Людмила Бадусева. Она живет в Южно-Сахалинске, но приехала к отцу погостить на майские. - Однако вернулся папа почему-то очень быстро, через 15-20 минут. Потерянный. Глаза необыкновенной величины, ни слова не может сказать. Одежда измазана землей, лицо в грязи… Наконец выдохнул: "Меня сейчас избили".

По словам ветерана, в самый светлый для него день во дворе на него напал жилец того же дома.

Родные нападавшего безмолвно наблюдали за происходящим. Как только избиение закончилось и ветеран был брошен на землю, семья села в машину и уехала

- Ничего не говоря, схватил меня за лацканы пальто, ударил кулаком по голове. Затем подтащил к клумбе, начал совать грязь мне в рот, измазал лицо, - голос ветерана дрожит. - И все это молча!

Без ответа остался и вопрос: "Максим, ты что делаешь?". Рядом стояли родные нападавшего, которые безмолвно наблюдали за происходящим. Как только избиение закончилось и ветеран был брошен на землю, семья села в машину и уехала.

- Я отмыла папу, потому что через полчаса за ним должна была приехать машина - везти на прием, организованный губернатором, в краевую думу. Он ничего не рассказал чиновникам. У него, похоже, засорился слуховой аппарат из-за той самой земли, папа стал плохо слышать. Сейчас болит позвоночник: представьте, со всей силы стукнуть 92-летнего дедушку по голове! Как можно, скажите, как можно поднять руку на ветерана, да еще и в День Победы?! Каким нужно быть человеком? - негодует Людмила Бадусева. - Он столько пережил в своей жизни!

Когда началась война, Василий Широков учился в восьмом классе. В 1943 году, во время боев на Курской дуге, наравне с такими же мальчишками 13-14 лет, строил оборонительные сооружения, копал окопы. День Победы встретил учащимся военной спецшколы, затем поступил в авиационное училище. Служил летчиком-инструктором, получил высшее историко-литературное образование…

Почетный и уважаемый человек, видная фигура в Железнодорожном районе Хабаровска, он до сих пор не может прийти в себя из-за пережитого шока. Родные всерьез опасаются за его здоровье.

О предполагаемом обидчике - соседе Максиме - известно мало. Видимо, то самое замечание, сделанное в адрес его дочери 8 мая, так разозлило мужчину, у которого отсутствуют всякие нормы морали. Поднять руку на старого человека просто - это не здоровый мужик, который может и сдачи дать. Свою причастность к избиению нападавший отрицает, хотя есть очевидцы происшествия.

- Его деяние надо мной - это полная безнравственность! - возмущен Василий Павлович.

Родные ветерана обратились в полицию, которая, надеемся, не оставит произошедшее без внимания. "РГ" будет следить за развитием ситуации.