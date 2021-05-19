В Хабаровске в День Победы избили ветерана Великой Отечественной войны

Новости

В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам в Газе 04:15
В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла" 03:50
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля 03:41
Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции 03:29
Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении 03:15
В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу 02:59
В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 02:51
Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером 02:42
В США осудили "антисемитские высказывания" Эрдогана 02:30
ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие 02:26
Москва сможет предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине 02:22
Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний 01:50
Университет Хопкинса: В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19 01:15
В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая 00:47
США вывели на орбиту следящий за ракетными угрозами спутник 00:40
Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана 00:20
Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19 00:20
В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего 18.05.2021
В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП 18.05.2021
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь 18.05.2021
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
Сын Руди Джулиани объявил о намерении стать губернатором Нью-Йорка 18.05.2021
В Китае по неизвестной причине зашатался 300-метровый небоскреб 18.05.2021
Стало известно, сколько потеряет Украина после запуска "Северного потока-2" 18.05.2021
СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2" 18.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 04:12
Рубрика: Происшествия

Праздник со слезами на глазах

В Хабаровске в День Победы избили ветерана Великой Отечественной войны
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 108(8459)
9 мая, в то время как вся страна поздравляла и чествовала участников Великой Отечественной войны, в Хабаровске произошел вопиющий случай. В тот день Василия Широкова, 92-летнего ветерана, избил и измазал в земле сосед, мстя за своего ребенка.
Расстроенный, Василий Широков поехал на встречу в краевую думу. Пообщался с председателем Ириной Зикуновой, но так и не рассказал о случившемся, чтобы не омрачать светлый праздник Победы. Фото: Законодательная дума хабаровского края Расстроенный, Василий Широков поехал на встречу в краевую думу. Пообщался с председателем Ириной Зикуновой, но так и не рассказал о случившемся, чтобы не омрачать светлый праздник Победы. Фото: Законодательная дума хабаровского края
Расстроенный, Василий Широков поехал на встречу в краевую думу. Пообщался с председателем Ириной Зикуновой, но так и не рассказал о случившемся, чтобы не омрачать светлый праздник Победы. Фото: Законодательная дума хабаровского края

Тихий двор близ железнодорожного вок­зала города радует глаз аккуратными дорожками и цветущими клумбами. Одну из них под окном разбил старожил Василий Павлович. Он уже много лет обихаживает свой небольшой садик, каждую весну высаживая цветы и деревца.

Фото: Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа
Дальний Восток первым в стране начал отмечать День Победы

Как известно, бывших руководителей не бывает. Более 40 лет ветеран посвятил работе на железной дороге, где трудился начальником финансовой службы, затем заместителем начальника по экономике. Работал в краевой думе первого созыва главным специалистом комитета по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике. Поэтому все давно привыкли к его бурной деятельности, "не­успокоенности" и инициативности.

Соседи говорят о Василие Павловиче только хорошее. Активный, деятельный. Благодаря его настойчивости отремонтировали подъезд. Всегда участвует в общественной жизни, не сидит на месте.

За день до происшествия Василий Широков, как обычно, возился в своем мини-саду. Сделал замечание ребятишкам, которые, словно стрекозы, носились туда-сюда, вытаптывая саженцы. Как оказалось, без злобы сказанная фраза "Не бегайте здесь!" обернулась для ветерана большими неприятностями.

- С утра он, в праздничном настроении, собрался идти на парад. Я осталась готовить дома обед, - рассказывает старшая дочь ветерана Людмила Бадусева. Она живет в Южно-Сахалинске, но приехала к отцу погостить на майские. - Однако вернулся папа почему-то очень быстро, через 15-20 минут. Потерянный. Глаза необыкновенной величины, ни слова не может сказать. Одежда измазана землей, лицо в грязи… Наконец выдохнул: "Меня сейчас избили".

По словам ветерана, в самый светлый для него день во дворе на него напал жилец того же дома.

Родные нападавшего безмолвно наблюдали за происходящим. Как только избиение закончилось и ветеран был брошен на землю, семья села в машину и уехала

- Ничего не говоря, схватил меня за лацканы пальто, ударил кулаком по голове. Затем подтащил к клумбе, начал совать грязь мне в рот, измазал лицо, - голос ветерана дрожит. - И все это молча!

Без ответа остался и вопрос: "Максим, ты что делаешь?". Рядом стояли родные нападавшего, которые безмолвно наблюдали за происходящим. Как только избиение закончилось и ветеран был брошен на землю, семья села в машину и уехала.

- Я отмыла папу, потому что через полчаса за ним должна была приехать машина - везти на прием, организованный губернатором, в краевую думу. Он ничего не рассказал чиновникам. У него, похоже, засорился слуховой аппарат из-за той самой земли, папа стал плохо слышать. Сейчас болит позвоночник: представьте, со всей силы стукнуть 92-летнего дедушку по голове! Как можно, скажите, как можно поднять руку на ветерана, да еще и в День Победы?! Каким нужно быть человеком? - негодует Людмила Бадусева. - Он столько пережил в своей жизни!

Когда началась война, Василий Широков учился в восьмом классе. В 1943 году, во время боев на Курской дуге, наравне с такими же мальчишками 13-14 лет, строил оборонительные сооружения, копал окопы. День Победы встретил учащимся военной спецшколы, затем поступил в авиационное училище. Служил летчиком-инструктором, получил высшее историко-литературное образование…

Фото: Евгений Козырев
Ветеран в 93 года установил мировой рекорд и собирается на Олимпиаду

Почетный и уважаемый человек, видная фигура в Железнодорожном районе Хабаровска, он до сих пор не может прийти в себя из-за пережитого шока. Родные всерьез опасаются за его здоровье.

О предполагаемом обидчике - соседе Максиме - известно мало. Видимо, то самое замечание, сделанное в адрес его дочери 8 мая, так разозлило мужчину, у которого отсутствуют всякие нормы морали. Поднять руку на старого человека просто - это не здоровый мужик, который может и сдачи дать. Свою причастность к избиению нападавший отрицает, хотя есть очевидцы происшествия.

- Его деяние надо мной - это полная безнравственность! - возмущен Василий Павлович.

Родные ветерана обратились в полицию, которая, надеемся, не оставит произошедшее без внимания. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск День Победы

Главное сегодня

Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Глава Роспотребнадзора назвала возможный срок окончания пандемии
Business Insider рассказал об отработке войсками НАТО высадки в Крыму
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму