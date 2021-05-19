В Приамурье задержали банду, вымогавшую деньги у бизнесменов

В Амурской области сотрудники полиции и ФСБ задержали четырех жителей Благовещенска, подозреваемых в вымогательстве (статья 163 УК РФ).

Задержанным от 27 до 45 лет. В УМВД полагают, что они с марта по май вымогали деньги и имущество у местных предпринимателей, угрожая им расправой.

Во время обыска у членов банды найдено более 10 единиц травматического и холодного оружия, наркотики и свыше миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников изъяли пять автомобилей для возмещения причиненного материального ущерба пострадавшим.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.