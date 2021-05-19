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19.05.2021 14:14
Рубрика: Происшествия

В Башкирии пьяного водителя осудили на 8 лет за ДТП с двумя жертвами

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

21-летний житель Дуванского района осужден за смертельное ДТП, которое совершил в пьяном виде. Из-за него погибли 17-летние девушка и юноша.

В Новосибирской области пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, авария произошла ночью в сентябре 2020 года. Пятеро молодых людей катались на автомобиле ВАЗ-21104, которым управлял обвиняемый, не имеющий водительских прав и находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В тумане он не заметил на дороге лошадь с жеребятами и сбил их.

В результате аварии 17-летний пассажир от полученных травм погиб на месте, а его сверстница через несколько дней умерла в больнице. Остальные пассажиры получили различные травмы.

- Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. Салаватский межрайонный суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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