В Нижнем Новгороде завели дело на мужчину, день гулявшего с чужим ребенком

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего против мужчины, который увел чужого мальчика гулять на целый день.

Напомним, 17 мая шестилетний ребенок, проживающий в центре Нижнего Новгорода, ушел из квартиры около 10 утра. Родственники подали в полицию заявление о пропаже, после чего начались поиски мальчика силами полиции и волонтеров. Несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок шел по улицам в компании мужчины.

Ночью того же дня ребенка нашли живым и здоровым в Сормовском районе города. Все это время он гулял по городу в компании 35-летнего мужчины. Видимых телесных повреждений при осмотре ребенка обнаружено не было.

Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться. Вечером ребенок захотел вернуться домой. Однако мужчина не выполнил его просьбу.

Следователю мужчина сообщил, что накануне познакомился с мальчиком на детской площадке. Ребенка заинтересовала собака мужчины, с которой он захотел погулять. На следующий день они вновь увиделись на детской площадке и ушли гулять по Нижнему Новгороду.

Следователи СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении ребенка. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам. Расследование уголовного дела продолжается.