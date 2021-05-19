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19.05.2021 07:11

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило гидравлические испытания резервуара для хранения нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило гидравлические испытания резервуара вертикального стального (РВС) для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м. Работы проводились на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель" Томского районного нефтепроводного управления в Томской области.

Испытания выполнены в рамках технического перевооружения резервуара. По мере заполнения ёмкости водой осуществлялся мониторинг состояния металлоконструкций. По итогам контрольных испытаний на прочность и герметичность было выдано положительное заключение.

В ходе техперевооружения резервуара была выполнена частичная замена металлоконструкций общим весом 63 тонны. Планируется также замена подводящих технологических трубопроводов и запорной арматуры, реконструкция систем автоматического пожаротушения и водяного охлаждения. Кроме того, на резервуаре будет установлено новое оборудование для размыва донных отложений с системой контроля и сигнализации. Система позволяет управлять оборудованием с автоматизированного рабочего места оператора станции.

Техническое перевооружение РВС проводится с целью обеспечения надёжности эксплуатации резервуарного парка НПС "Парабель", задействованного в выполнении технологических операций по приему и транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам Игольско - Таловое - Парабель и Александровское-Анжеро-Судженск. Ввод резервуара в эксплуатацию запланирован на август.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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