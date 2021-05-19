Бастрыкин встретился с недовольными работой следователей

В среду, 19 мая, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принимал граждан, которые категорически не согласны с работой его региональных подчиненных. Личный прием у главы СК - закрытое мероприятие, журналистов туда не приглашают. Поэтому о том, с чем обращались граждане к Бастрыкину, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Первой была жительница Петропавловска-Камчатского. Она пожаловалась на некачественную медицинскую помощь в 2017 году. В одном из частных медицинских центров ей сделал пластическую операцию врач, не имеющий необходимых документов для такой операции, но пациентка узнала об этом уже после операции. Женщина объяснила, что операцию сделали плохо, со здоровьем возникли проблемы, и поэтому она уже несколько лет лечится, чтобы исправить ошибки горе-хирурга.

Также ей поступали угрозы от представителей этого частного медицинского центра из-за ее иска в суд. Так что она опасается не только за свое здоровье, но и за жизнь. Бастрыкин после жалобы выслушал подробный доклад о том, как расследовалось это дело. Он поручил подчиненным установить все обстоятельства совершенного преступления, обеспечить безопасность потерпевшей, а также найти всех возможных пострадавших от действий этого врача. К расследованию он подключил сотрудников центрального аппарата СК, дав указание в кратчайшие сроки завершить расследование.

Следующими заявителями были брат и сестра из Иркутской области. Они попросили главу ведомства разобраться в обстоятельствах смерти отца. Брат и сестра рассказали, что его смерти предшествовала драка, на которую по вызову приехали местные сотрудники полиции. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и был отстранен от управления транспортным средством. Известно, что их отец обращался к сотрудникам полиции за помощью, чтобы добраться домой. Но ему не помогли. А чуть позже его тело было обнаружено у железнодорожных путей в 10 километрах от станции. Судя по проведенной экспертизе, смерть наступила в результате переохлаждения организма. Дети погибшего считают, что сотрудники полиции не оказали помощь отцу, не обеспечили своевременного обращения в медицинское учреждение. Они жалуются на волокиту по уголовному делу, просят дать правовую оценку действиям чиновников, которые виновны в смерти их отца.

И. о. руководителя СУ СК по Иркутской области доложил главе СК о ходе расследования. Александр Бастрыкин, заслушав доклад, жестко раскритиковал подчиненных, которые почти 10 месяцев не могут разобраться в обстоятельствах смерти мужчины. Он поручил передать уголовное дело опытному следователю центрального аппарата ведомства. Он указал, что необходимо обязательно провести эксгумацию тела погибшего для установления точной причины его смерти. К расследованию также подключены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а дополнительные экспертизы при необходимости будут проведены в Судебно-экспертном центре СК России.

Еще к председателю СК обратились родители погибшего молодого человека из Ростовской области. Их сын и еще два человека скончались от ожогов в результате пожара в одном из павильонов фастфуда. Пожар случился из-за взрыва баллонов с пропаном. Родители сказали, что до настоящего времени по уголовному делу не дана правовая оценка бездействию сотрудников контролирующих органов, которые своевременно не увидели нарушений, допущенных индивидуальным предпринимателем. И они опасаются, что виновный уйдет от ответственности. В территориальном подразделении СК по Ростовской области расследуется уголовное дело по этому поводу. Но Александр Бастрыкин остался недоволен работой следователей и поручил передать уголовное дело для наиболее полного расследования в центральный аппарат ведомства, подключив к расследованию криминалистов. Необходимая работа также будет проведена экспертами ведомственного Судебно-экспертного центра.

Бастрыкин заверил, что следователи установят все обстоятельства трагедий. По итогам приема назначены служебные проверки сотрудников, у которых находились упомянутые уголовные дела.