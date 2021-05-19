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19.05.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших от распыления газа в школе Кузбасса выросло до 13

Текст: Юлия Потапова

Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Новокузнецка увеличилось до 13 человек. Еще двое учащихся обратились за медицинской помощью.

В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Центра медицины катастроф, к школьникам на дом вызвали скорую помощь, которая доставила их в больницу для обследования. Состояние остальных пострадавших следующее: у девяти - легкой степени тяжести, у двоих - средне-легкой степени. Последние находятся в палате, которая оборудована приборами мониторинга. Реанимационные мероприятия детям не требуются.

Инцидент в школе произошел в среду утром. После того, как в помещении образовательного учреждения кто-то (по предварительной информации - старшеклассник) распылил неизвестный газ из баллончика, пришлось эвакуировать всех детей и персонал. За помощью к врачам обратились 13 школьников.

На данный момент опасных веществ в пробах воздуха школы не обнаружено, занятия возобновились. Проверки, организованные полицией, Следственным комитетом и прокуратурой, продолжаются.

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