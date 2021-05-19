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19.05.2021 12:44
Рубрика: Происшествия

Житель Новосибирска плюнул в лицо ребенку и заставил встать на колени

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске следователи начали проверку по сообщениям о вопиющем факте, который произошел в начале мая в Октябрьском районе. Как рассказали в СК, в одном из дворов на улице Адриена Лежена взрослый мужчина на глазах очевидцев, в том числе других детей, заставил 11-летнего мальчика встать на колени.

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Перед этим новосибирец якобы плюнул в лицо ребенка. Таким образом он пытался заставить его извиниться перед девочкой.

По предварительной версии, мужчина вмешался в конфликт детей после того, как мальчик якобы обидел его дочь. Но, по версии следователей, мальчик никого не обижал, однако выполнил все требования взрослого, так как не мог противиться ему.

Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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