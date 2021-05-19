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19.05.2021 13:41
Рубрика: Власть

Новосибирские разведчики стали лидерами первого этапа всеармейских игр

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) прошел всеармейский этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2021". Команды соревновались не только в выносливости, применении маскировки, использовании вооружения, но и должны были устроить засаду, захватив в плен "языка" - водителя машины условного противника. Лидерами по результатам прохождения этапа стала команда НВВКУ - дома не только стены, но и лесные тропы помогают.

В каждом подразделении десять человек: несколько автоматчиков, снайпер, гранатометчик, радист. Команда должна действовать не просто слаженно, но как единый организм, бойцы понимают друг друга без лишних слов - в засаде лишний звук может обернуться провалом. Кстати, разведчики, прямо как в фильмах про войну, прекрасно имитируют птичьи трели. Для команды Северного флота это стало чем-то вроде боевого клича перед выполнением норматива.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Еще один отличительный почерк каждого из десятка подразделений, участвовавших в прохождении этапа, - маскировка. И снова приходят на ум бравые киногерои: особая раскраска на лице, ветки деревьев, трава - дополнением к камуфляжу может стать все, что находится у разведчика под ногами и над головой.

Помимо команды НВККУ и Северного флота, на полигон съехались военнослужащие Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, воздушно-десантных войск, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также команда Росгвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии. В итоге вторыми стали росгвардейцы, условная бронза - у южан.

- Этап включает в себя вертолетное десантирование разведгруппы посадочным способом и совершение ей марш-броска, а также выполнение разведывательной засады, - говорит арбитр первого этапа соревнований полковник Евгений Проскуряков. - Разведчики должны провести засаду на движущийся автомобиль, захватить пленного, изъять секретные документы и удостоверение личности. После этого выйти на связь с вышестоящим штабом и доложить о выполнении задачи.

В первую очередь судьи обращают внимание на то, насколько уверенно действует группа - это главный показатель подготовки. По словам Евгения Проскурякова, неумелые тактические действия профессионалу видны невооруженным взглядом. Например, одна из групп потеряла значительные очки за неумелую установку минной растяжки. Судьям пришлось корректировать действия военнослужащих - игры не просто соревнования, но и учеба. В следующий раз разведчик ошибку не допустит.

Место для засады каждое подразделение выбирает самостоятельно. Пока одни закладывают минное устройство, радист настраивает станцию. Взрыв, пусть и учебного заряда, оглушает. Автоматная трескотня вносит дополнительную сумятицу. Но группа действует четко и слажено - через мгновение водитель остановленной на дороге машины оказывается на земле, еще через секунду его обезоруженного и связанного уводят в лес, к месту расположения рации.

На этапе важны и умение обращаться с оружием, взрывчаткой, и тактика действий. Причем специфика профессии разведчика состоит в том, что он должен уметь действовать самостоятельно, принимать правильные решения в отрыве от основных сил. И конечно одним из важнейших критериев успешного прохождения этапа становится физическая подготовка.

Фото: Министерство обороны РФ
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Трасса, по которой разведчики выполняют марш-бросок, была усложнена по сравнению с опытом прошлых лет - рельеф образует естественные препятствия на пути. Если раньше военнослужащие преодолевали, как правило, 15 или даже 18 километров, то в этом году дистанцию сократили до 13,5 километров. Определять направление движения, согласно условиям конкурса, можно только с помощью магнитного компаса, любая навигационная электроника строжайше запрещена.

Против разведчиков играет не только трудность трассы, но и то, что бежать приходится при полной экипировке. Оружие и боеприпасы - только полдела, перед началом прохождения норматива арбитры взвешивают каждый рюкзак, вес каждого может достигать почти тридцати килограммов.

Легче всего автоматчикам - тем, кто должен действовать максимально быстро и скрытно: у них за плечами около 15 килограммов: противогаз, аптечка, сухой паек, средства маскировки. Гранатометчику приходится дополнительно нести увесистые снаряды, а вот у радиста только сама аппаратура весит около 9 килограммов, плюс еще аккумулятор к рации.

Утеря любого вида снаряжения наказывается штрафными баллами - разведчик не должен оставлять следов. Судейство вообще строгое - снимают очки даже за нарушение боевого порядка. Ведь в августе лучшим из лучших придется представлять страну уже на международном этапе, который вновь пройдет в Новосибирской области. Организаторы намеревались провести его в Индии, но эта возможность отпала в связи с эпидемиологической обстановкой.

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