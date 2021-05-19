В АО "РЭС" заплатят за сообщения о хищении электроэнергии

В апреле 2021 года в акционерном обществе "Региональные электрические сети" было принято решение о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта, а также при наличии персональных данных заявителя с указанием реквизитов.

Специалисты компании подтверждают, что благодаря сознательным гражданам поступает все больше сообщений о возможных нарушениях и фактах незаконного потребления электроэнергии. С начала этого года энергетики приняли уже более 50 обращений. Некоторые из них уже подтвердились в ходе проверок.

Например, по анонимному сообщению неравнодушного гражданина был выявлен факт незаконного потребления электроэнергии на одном из предприятий автосервиса в Калининском районе Новосибирска общим объемом более 65 тысяч кВт*ч. Сообщение о подобном нарушении могло бы принести денежное вознаграждение в сумме более 30 тысяч рублей.

Еще один факт нарушения был подтвержден в Мошковском районе благодаря добросовестному потребителю, сообщившему о возможном хищении электроэнергии в частном жилом доме по соседству. При проверке энергетики составили акт о безучетном потреблении почти на 15 тысяч кВт*ч. Сообщив о похожем факте и указав персональные данные, сознательный гражданин может получить вознаграждение от 5 до 10 тысяч рублей.

В настоящее время АО "РЭС" готовы начать поощрительные выплаты не только по новым обращениям, но и по тем сообщениям, которые были направлены сознательными гражданами с января 2021 года. Главное, чтобы факт незаконного потребления был подтвержден по результатам проверки и заявители дополнительно сообщили в АО "РЭС" все необходимые данные и реквизиты для выплаты вознаграждения. Энергетики готовы в минимальные сроки поощрить сознательных граждан за их активность и неравнодушие к фактам энерговоровства.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении", заполнив соответствующую форму или направив письменное заявление в адрес компании. АО "РЭС" гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, "подозрительный" кабель, установка магнитов на счетчик и пр.). Информацию можно сообщить в АО "РЭС" любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.