Жителю Красноярска дали пожизненный срок за убийство трех человек

Красноярский краевой суд огласил приговор жителю столицы региона, обвиненному в убийстве семьи из трех человек, сообщили в ведомстве.

Двумя днями ранее, 17 мая, стало известно о том, что коллегия присяжных признала горожанина виновным в убийстве соседей - 9-летней девочки, ее матери и деда. Вердикт сопровождался формулировкой "снисхождению не подлежит". В суде уточнили: преступление было совершено с особой жестокостью.

Напомним, в марте 2020-го на улице Щорса красноярец 1987 года рождения находился под воздействием алкоголя. Мужчина напал на соседей с ножом, нанес им множество ранений, а затем попытался замести следы. Как рассказали в суде, убийца создал в квартире жертв "циничные и безнравственные картины преступления", чтобы переложить вину на одного из убитых - пожилого мужчину. Злоумышленник разместил тела таким образом, чтобы возникала версия о деде, который якобы издевался над внучкой.

Мужчину осудили по двум статьям УК РФ: "убийство двух и более лиц с особой жестокостью" и "надругательство над телами умерших".

Судья вынес приговор в соответствии с решением присяжных. Вердикт: пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.