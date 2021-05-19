СК начал проверку гибели ребенка под колесами мусоровоза на Ставрополье

СК Ставропольского края по городу Минеральные Воды решил проверить безопасность оказываемых услуг по вывозу мусора после гибели ребенка под колесами мусоровоза в селе Левокумка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас идет процессуальная проверка.

- Начали процессуальную проверку на предмет соответствия техническим требованиям и требованиям безопасности при оказании услуг по вывозу мусора. Следователь СК провел осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев, - говорится в официальном сообщении СУ СК по Ставрополью.

Как сообщалось ранее, в селе Левокумка Минераловодского округа 19 мая погиб трехлетний мальчик. Ребенок забрался под колесо мусоровоза, водитель его не заметил и начал движение.