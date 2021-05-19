Петербургские и украинские ученые еще раз доказали, что наука - вне политики. Совместными усилиями они завершили масштабное исследование одного из первых памятников украинской историографии - "Летописи Самуила Величко".

Оригинал рукописи, работу над которой автор начал еще в конце XVII века и завершить которую ему помещала смерть в 1720-х годах, находится в собрании Михаила Погодина в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Во второй половине XVIII века с него был сделан список, который сейчас хранится в Киеве. Первоначально летопись представляла собой кипу отдельных листов - более 750, и лишь значительно позднее она была разделена на три тома, каждый из которых снабдили переплетом. Поэтому определить порядок следования страниц было чрезвычайно трудно, но установление структуры текста принесло настоящие открытия.

- Оказалось, что в оригинале утеряны первые шесть листов, однако они есть в киевском списке, - говорит руководитель Центра по изучению истории Украины СПбГУ Татьяна Таирова. - В начале Самуил Величко рассказывает о своем замысле, датирует работу. Кроме того, летопись начинается не с Богдана Хмельницкого, а с Петра Сагайдачного. На это никто никогда не обращал внимания, и даже при изучении его биографии к данному источнику не обращались.

Сагайдачный пришел в Сечь в конце XVI или самом начале XVII века, стал сначала кошевым атаманом, а затем гетманом Войска Запорожского, предводителем реестровых казаков на службе Речи Посполитой. Он организовывал походы против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства. Самуил Величко, в свою очередь, был канцеляристом Войска Запорожского, хотя и позже имел доступ к документам и переписке, копии которых использовал в подготовке рукописи. Учитывая, что Гетманский архив не сохранился, 250 документов, дошедшие до наших дней благодаря грандиозной задумке автора, представляют огромную ценность.

Наиболее трудным этапом работы над рукописным оригиналом были прежде всего транслитерация, то есть расшифровка и компьютерный набор текста, а также воссоздание помет на полях, которые объясняют, откуда Величко взял те или иные сведения, - это тоже очень важный историографический материал. Издать полный текст со вступительными статьями и примечаниями удалось в Киеве на украинском языке на средства меценатов. Для России пока готовится электронное издание с переводом научного аппарата. Однако исследование на этом не закончено. Например, с помощью анализа следов бытования, в том числе капель воска, удалось установить, где мог работать Самуил Величко над трудом своей жизни, - это юг Украины. На очереди - анализ чернил, бумаги и почерка писцов, который может принести новые неожиданности.

Кстати

Исторический труд представляет собой погодную летопись с вставками рисунков, документов, схем сражений, повествующую о деятельности украинских гетманов XVII - начала XVIII века и включающую уникальные сведения по истории Украины и других стран, русско-украинских отношений, исторических персон. Исследователи признали, что он представляет собой законченное сочинение с авторским замыслом, которое автор не успел разве что "отшлифовать".