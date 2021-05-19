Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
19 мая 2021 г. 17:00
Общество
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 108(8459)

Следом за гетманом

В Петербурге представили издание рукописи XVII века об истории Запорожской Сечи
Петербургские и украинские ученые еще раз доказали, что наука - вне политики. Совместными усилиями они завершили масштабное исследование одного из первых памятников украинской историографии - "Летописи Самуила Величко".
Фото: Архив РНБ
Фото: Архив РНБ

Оригинал рукописи, работу над которой автор начал еще в конце XVII века и завершить которую ему помещала смерть в 1720-х годах, находится в собрании Михаила Погодина в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Во второй половине XVIII века с него был сделан список, который сейчас хранится в Киеве. Первоначально летопись представляла собой кипу отдельных листов - более 750, и лишь значительно позднее она была разделена на три тома, каждый из которых снабдили переплетом. Поэтому определить порядок следования страниц было чрезвычайно трудно, но установление структуры текста принесло настоящие открытия.

Фото: TikTok
Российская национальная библиотека пришла в TikTok

- Оказалось, что в оригинале утеряны первые шесть листов, однако они есть в киевском списке, - говорит руководитель Центра по изучению истории Украины СПбГУ Татьяна Таирова. - В начале Самуил Величко рассказывает о своем замысле, датирует работу. Кроме того, летопись начинается не с Богдана Хмельницкого, а с Петра Сагайдачного. На это никто никогда не обращал внимания, и даже при изучении его биографии к данному источнику не обращались.

Сагайдачный пришел в Сечь в конце XVI или самом начале XVII века, стал сначала кошевым атаманом, а затем гетманом Войска Запорожского, предводителем реестровых казаков на службе Речи Посполитой. Он организовывал походы против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства. Самуил Величко, в свою очередь, был канцеляристом Войска Запорожского, хотя и позже имел доступ к документам и переписке, копии которых использовал в подготовке рукописи. Учитывая, что Гетманский архив не сохранился, 250 документов, дошедшие до наших дней благодаря грандиозной задумке автора, представляют огромную ценность.

Фото: krym.rusarchives.ru/
Опубликованы письма украинских гетманов Москве

Наиболее трудным этапом работы над рукописным оригиналом были прежде всего транслитерация, то есть расшифровка и компьютерный набор текста, а также воссоздание помет на полях, которые объясняют, откуда Величко взял те или иные сведения, - это тоже очень важный историографический материал. Издать полный текст со вступительными статьями и примечаниями удалось в Киеве на украинском языке на средства меценатов. Для России пока готовится электронное издание с переводом научного аппарата. Однако исследование на этом не закончено. Например, с помощью анализа следов бытования, в том числе капель воска, удалось установить, где мог работать Самуил Величко над трудом своей жизни, - это юг Украины. На очереди - анализ чернил, бумаги и почерка писцов, который может принести новые неожиданности.

Кстати

Исторический труд представляет собой погодную летопись с вставками рисунков, документов, схем сражений, повествующую о деятельности украинских гетманов XVII - начала XVIII века и включающую уникальные сведения по истории Украины и других стран, русско-украинских отношений, исторических персон. Исследователи признали, что он представляет собой законченное сочинение с авторским замыслом, которое автор не успел разве что "отшлифовать".

Темы дня:
#Украина
#история
#Научная библиотека
"Кинул невод - вынул "неуд"! Как менялись школьные отметки в России и СССР
12:50 Образование

Кинул невод - вынул "неуд"!

"Из школы мы шли не спеша. В портфелях у нас покоилось по жирному "гусю", и торопиться нам было как-то не с руки". Культуролог Сергей Борисов рассказывает о трансформации школьных отметок в России от царизма до наших дней

Автор триады "самодержавие, православие и народность" Сергей Уваров и... минералогия
18.05.2021 Научная библиотека

Драгоценный уваровит

"Родина" продолжает цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки. Сегодня рассказ о разносторонней деятельности министра народного просвещения Сергея Уварова, которая затронула даже минералогию

Российский государственный архив социально-политической истории отмечает вековой юбилей
10.05.2021 Научная библиотека

Кладезь архивных сокровищ

Всякому прохожему на Большой Дмитровке бросается в глаза колоритное здание с изображениями сразу трех классиков марксизма-ленинизма. Маркс, Энгельс и Ленин тут на своих местах - с их именами связано появление интереснейшего архива, известного сегодня как Российский государственный архив социально-политической истории