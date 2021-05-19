В России появится акселератор IТ-компетенций - АКСИТ

19 мая АКСИТ представили на конференции "Образование и мировые города: третья миссия университета и студенты", которая прошла под эгидой НИУ ВШЭ. В основе проекта - модель ускоренной подготовки IТ-специалистов, которую разработали Уральский федеральный университет и IT-компания СКБ "Контур".

Цифровой экономике нужны кадры - специалисты с базовой подготовкой в IT. Не сотни, не тысячи человек, а до миллиона ежегодно - к 2030 году. Вузы и государственные органы много делают для того, чтобы переломить ситуацию, но кадров пока критически не хватает.

При этом в регионах айтишников не хватает еще сильнее, чем в столицах: в Екатеринбурге на одну вакансию приходится 3,9 резюме, тогда как в Москве - 7,1, а в Санкт-Петербурге - 8,3 (данные за 2020 год).

Чтобы решить задачу, Уральский федеральный университет и IT-компания СКБ "Контур" выступили с инициативой создания в Екатеринбурге акселератора IТ-компетенций. Ежегодно акселератор может выпускать не менее пяти тысяч IT-специалистов.

Модель обучения - масштабируемая. "Если создать по России пять-шесть подобных центров в регионах, где есть сильные компетенции в IТ, то это существенно бы повлияло на качество подготовки и количество специалистов в области IТ", - отмечает Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров СКБ "Контур".

АКСИТ позволит учащимся получать практические навыки в сфере IT. Это станет возможным благодаря проектному обучению и вовлечению в преподавание практиков. Территориально АКСИТ будет частью научно-технологического центра "Контур-Парк", который объединит офисы разработки "Контура", образовательную площадку, спортивные объекты и парк.

Второй фактор успеха, по замыслу создателей акселератора, - смешанная форма обучения. Большая часть занятий будет проходить удалённо. Онлайн-платформа позволит студентам осваивать теорию, объединяться в команды и совместно работать над проектами. В стенах акселератора команды будут собираться только на короткие сессии.

Третье условие быстрого старта и масштабируемости - специализация. Слушатели проходят входное тестирование, на основании которого определяется их роль в IТ-проектах: специалист, стажер, руководитель. Благодаря этому студент сможет более прицельно выбрать траекторию дальнейшего обучения и перечень нужных дисциплин. Длительность и глубину обучения можно будет варьировать: модули длятся три месяца.

Четвертая особенность в том, что АКСИТ - это образовательный хаб. К консорциуму "Контура" и УрФУ могут присоединиться любые другие участники - образовательные платформы, другие вузы и IT-компании. Это позволит объединить на одной площадке держателей самых разных знаний и технологий: и разработчиков игр, и создателей высоконагруженных приложений для бизнеса, и разработчиков мобильных приложений для физлиц. А слушателям это даст огромный выбор направлений и траекторий развития.

Эти особенности позволяют охватить разом намного больше слушателей, чем может позволить себе классический университет. И это как раз то, что сейчас нужно: "прокачка" в IT нужна не только нынешним студентам, но и тем, кто уже работает в технологических компаниях или смежных сферах.

Первых учащихся АКСИТ примет в 2025 году.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром АО "ПФ "СКБ Контур"