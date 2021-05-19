Дело по крымской наркобанде передано в суд Севастополя

В Крыму двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 228.1 УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организованная группа была создана на территории Крымского полуострова в апреле 2018 года и действовала больше года. Организатор группы руководил так называемыми кадровиками и кураторами, которые вербовали фасовщиков и закладчиков доз. Распределяли и сбывали наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки. А координировали действия участников группы через различные интернет-мессенджеры.

Ирина Волк рассказала, что полицейские задержали 12 активных участников группы, 11 из них взяты под стражу. Были изъяты свыше шести килограммов синтетических наркотиков и более 850 граммов психотропного вещества. Проведено более 190 судебных экспертиз, в том числе химические, компьютерные, дактилоскопические и автороведческие.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Все 12 членов группы предстанут перед судом.