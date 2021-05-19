В поселке Новолесном на окраине Астрахани строители, прокладывая газопровод между частными домами, наткнулись на человеческие черепа и древние артефакты. Однако не стали об этом никуда заявлять и, как ни в чем не бывало, закончили работу, оставив после себя площадку, усыпанную костями.

Шокированные местные жители выложили видео в интернет. Прибывшие на место археологи выяснили, что найденные предметы и останки - следы средневекового города Золотой орды Хаджи-Тахан.

- Это классический золотоордынский кирпич - плинфа, в современном мире такого материала нет, - рассказывает старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев, демонстрируя находку.

Группа ученых приехала на площадку вместе с волонтерами: прежде чем изучать артефакты, предстояло убрать сухие ветки деревьев и мусор. На площадке был беспорядок, остатки древней керамики валялись вперемешку с человеческими ребрами.

Золотоордынские кирпичи выглядывают прямо из-под современной железобетонной пли ты, подпирающей жилой дом с забором.

- XV век? Да вы что? - искренне удивилась пенсионерка Тамара Бабенко, выбежавшая на базар за укропом. - А ведь соседи находили на дороге кости и переживали, что построились на кладбище. Пойду сообщу им новость!

- Сами того не зная, эти люди защитили плитой древнее городище и его не размыло, как это часто происходит с археологическими памятниками, - говорит научный сотрудник музея Георгий Стукалов.

Но теперь на участке строить будет нельзя. Собрав материал, ученые передадут информацию в институт археологии Российской академии наук для присвоения территории статуса охраняемого объекта.

- Порядка тридцати артефактов нашли только на поверхности, - воодушевленно рассказывает начальник отела археологии госучреждения "Наследие" Татьяна Гречкина. - Это ручка большого кувшина, скорее всего, золотоордынского, если судить по характерному линейному орнаменту в виде горизонтальных полосок.

По словам ученых, на исследования уйдет несколько месяцев: аккуратно, чтобы не повредить культурные слои, археологи сделают раскоп 800 метров в длину и четыре в ширину. Кстати, компания, рывшая траншею, согласилась профинансировать эти работы.

- Строители при обнаружении подобных артефактов должны сразу докладывать в службу государственной охраны культурного наследия и дальше не копать, чтобы ничего не разрушить, но обычно на такие вещи мало кто обращает внимание, - констатирует Дамир Соловьев.

Археологи нашли порядка 30 артефактов, свидетельствующих, что здесь был золотоордынский город Фото: Максим Коротченко/РГ

- Если жители найдут что-то у себя во дворах, тоже должны сообщить нам в трехдневный срок, - предупреждает руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Астраханской области Алексей Агеев. - Безусловно, такие процедуры не всем нравится, но это компенсируется. Мы постараемся провести работы так, чтобы людей не беспокоить. А в будущем, наоборот, им это может стать интересно и выгодно. Ведь когда происходят новые археологические сенсации, появляется туристический поток, развивается инфраструктура, и цена земельных участков только растет.

Кстати

Хаджи-Тархан - прародитель современной Астрахани, он был основан во второй половине XIII века золотоордынским ханом Сартаком и являлся крупным узлом транзитной торговли. С Востока через Хаджи-Тахан везли специи и шелк венецианским купцам. В 1395 году город сожгли войска Тамерлана, но его отстроили заново. Затем Хаджи-Тахан захватил крымский хан, а в 1554 году Иван Грозный отвоевал его и сделал частью Русского царства.