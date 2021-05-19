СК опроверг слухи об изнасиловании семилетней девочки в Сочи

Новости

Челябинка пробежала за сутки 252,5 километра 13:59
Совфед обязал банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах 13:58
"ЕР" направит в Госдуму законопроект о бесплатном подключении к газу 13:57
Новак не видит рисков для нефтехимических проектов в случае новых санкций 13:41
Букмекеры изменили ставки после первого полуфинала "Евровидения" 13:40
В Беларуси при крушении самолета погибли два пилота 13:35
Путин может выступить на съезде "Единой России" 13:26
"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования 13:23
Песков: РФ разделяет обеспокоенность развитием палестино-израильского конфликта 13:22
Песков: У Москвы нет информации по санкциям в отношении Nord Stream 2 AG 13:18
В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса 13:15
Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки 13:14
Манижа рассказала о планах на финал "Евровидения" 13:07
Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь 13:03
Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой 13:02
СМИ: ЕС решил открыть границы для вакцинированных от COVID 12:57
Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой 12:53
Лавров встретится с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкъявике 12:51
Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит" 12:42
Госдума приняла законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес 12:40
На американском истребителе появилась надпись на русском языке 12:35
Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации 12:34
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае 12:34
В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка 12:31
В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 13:34
Рубрика: Происшествия

СК опроверг слухи об изнасиловании семилетней девочки в Сочи

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Сочи сотрудники Следственного управления СК России по Краснодарскому краю провели проверку после сообщения в соцсетях об изнасиловании семилетней девочки.

В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки

- В настоящее время сведения о якобы совершенном в отношении ребенка преступлении против половой неприкосновенности не нашли своего подтверждения, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о совершенном преступлении, и правоохранители оперативно начали разыскивать педофила. Предположительно злоумышленник напал на ребенка в районе улицы Лысая Гора. Первоклассница ехала в автобусе после уроков домой. В салоне всю дорогу за ней следил незнакомец, и, когда она сошла на остановке, то последний тоже выскочил вслед.

Как потом пояснила малышка взрослым, мужчина ударил ее, схватил на руки и побежал. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и повреждения половых органов, она была доставлена в больницу.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Байдена
Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму