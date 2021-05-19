СК опроверг слухи об изнасиловании семилетней девочки в Сочи

В городе-курорте Сочи сотрудники Следственного управления СК России по Краснодарскому краю провели проверку после сообщения в соцсетях об изнасиловании семилетней девочки.

- В настоящее время сведения о якобы совершенном в отношении ребенка преступлении против половой неприкосновенности не нашли своего подтверждения, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о совершенном преступлении, и правоохранители оперативно начали разыскивать педофила. Предположительно злоумышленник напал на ребенка в районе улицы Лысая Гора. Первоклассница ехала в автобусе после уроков домой. В салоне всю дорогу за ней следил незнакомец, и, когда она сошла на остановке, то последний тоже выскочил вслед.

Как потом пояснила малышка взрослым, мужчина ударил ее, схватил на руки и побежал. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и повреждения половых органов, она была доставлена в больницу.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства случившегося.