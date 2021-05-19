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Рубрика: Общество

Деликатес на высоте

В ресторане "Брунелло" можно отведать необычные черноморские блюда
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Бренд-шеф расположенного в игорной зоне "Красная Поляна" ресторана "Брунелло" Илья Захаров - член Федерации профессиональных кондитеров и поваров России, соавтор более 30 книг, соведущий телешоу "Адская кухня". Мы попросили рассказать его об особенностях южной кухни.
Илья Захаров: Блюда нашего ресторана - это изысканное смешение французской и паназиатской кухни. Фото: Олег Сергеев Илья Захаров: Блюда нашего ресторана - это изысканное смешение французской и паназиатской кухни. Фото: Олег Сергеев
Илья Захаров: Блюда нашего ресторана - это изысканное смешение французской и паназиатской кухни. Фото: Олег Сергеев

- Главная из них - использование местных продуктов, - говорит Илья Захаров. - Блюда нашего ресторана - это изысканное смешение французской и паназиатской кухни. Все тщательно выверено: от инновационных блюд до интерьера и вида на горы. Для гостей постоянно формируем новые дегустационные сеты - от 10 до 15 маленьких порций (с "вкраплением" черной икры и трюфеля), связанных между собой концептуально и подающихся в определенной очередности.

Фото: Владимир Аносов
На анапской морской ферме предложили попробовать моллюсков класса люкс

Здешний климат позволяет выращивать множество овощей и фруктов, поэтому в меню придерживаемся сезонности: используем абхазские лимоны и мандарины, калину, облепиху, различные виды горного меда, персики, черемшу, фейхоа. Готовим коктейли и компоты из мушмулы и любим сезон хурмы, так как ее можно сочетать с неожиданными ингредиентами: например, с козьим сыром и песто, приготовленным из краснополянских трав с пармезаном и орехами. Приезжая на курорт, каждый путешественник обязательно пробует рыбу и морские деликатесы - барабульку, ставриду, саргана, рапана, а также черноморских устриц. Именно за этими гастрономическими впечатлениями многие люди стремятся вернуться на юг снова. Здесь встречаются виды рыб, которых больше нигде нет - та же черноморская камбала. В "Брунелло" я готовлю большую камбалу весом 5-6 килограммов. Рыбу промываю и очищаю от косточек, затем мариную в приправе из гремолате (перетираю анчоусы, цедру и сок лимона, петрушку, наливаю оливковое масло и белое вино), добавляю маслины, оливки, красный лук и... запекаю в фольге.

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