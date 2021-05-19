Козья балка, мезолитическая стоянка человека, Настин и Ураков бугры и первая немецкая колония на Волге - все это смогут увидеть туристы, которые пройдут по новому экологическому маршруту в Камышинском районе Волгоградской области.

Когда-то в России жило много немцев. Российская империя отличалась большей веротерпимостью, чем ее западные соседи. Екатерина II сама приглашала своих земляков на новую родину.

- Река Иловля тогда еще была судоходной. И возле нынешнего Камышина, который тогда назывался Дмитриевском, существовала переволока: суда перетаскивали из Волги в бассейн Дона. Здесь было полно торгового люда и… разбойников, - рассказывает сотрудник Щербаковского природного парка Алексей Капустин. - Но земли были освоены слабо. И тогда в феврале 1763 года был издан манифест о привилегиях. Переселенцам давали беспроцентную ссуду, освобождали их от воинской повинности и гарантировали свободу вероисповедания.

Немцами у нас называли всех иностранцев. Не говоришь по-нашему - все равно что немой. То есть немец. А на самом деле на Волгу "понаехали" и голландцы, и шведы, и поляки, и чехи. Но в основном все же германские лютеране, которые основали свою первую колонию, названную по фамилии старосты Монингер. Но царская власть решила, что надо новым населенным пунктам присваивать русские названия. И уже в 1768 году поселок нарекли Нижней Добринкой.

Действительная жизнь переселенцев отличалась от той, что обещала им реклама. А посулили им плодороднейшие поля и богатую рыбой Волгу. Осетры в реке и в самом деле водились. Но вот продуктивность почвы оставляла желать лучшего. Резко континентальный климат немцев тоже вряд ли обрадовал. Да еще и Пугачевский бунт через несколько лет начался. И все же пришельцы выдержали. Они принесли в Поволжье немало передовых технологий: металлические плуги, водяные мельницы, четырехпольное земледелие.

В первой половине ХХ века у российских немцев даже была своя автономная республика (ныне это север Волгоградской области и юг Саратовской), но ее ликвидировали летом 1941 года. Жителей посчитали потенциальными изменниками и депортировали в Сибирь и Казахстан. Разрешили вернуться только в 1960-е годы, но без права претендовать на старое жилье.

- В 1990-е большинство немцев уехало в Германию, не спасла ситуацию и специальная программа со строительством дорог и газификацией поселков. Остались единицы. Например, разговаривал я с дядей Витей, почему он не уехал. Так он говорит: "А что мне там делать? Я по крови немец, а душою-то русский", - продолжает Капустин.

Идем тропой туристов. Вот Козья балка. Вероятно, здесь немецкие колонисты пасли свой скот. На холме стоит скульптура косули. Выходим к Волге на Настин бугор. Его высота - 106 метров над уровнем моря. Волгоградского моря, естественно. Насчет названия ходят легенды. Например, что местныежители знали, где можно переходить в брод Малый Еруслан. Кочевники поймали одного парня и потребовали, чтоб он показал им путь. Но тот не подвел своих и ничего не сказал. Его убили. А невеста героя Настя бросилась с обрыва. Заодно так народная молва объясняет происхождение названия села Молчановка - в честь подвига.

Рядом Ураков бугор. Его так назвали по имени монгольского хана, памятник которому стоит на вершине. Будто присматривает за степями. Рядом с ним кто-то поставил деревянные истуканы славянских богов, но сотрудники парка не стали их убирать - туристам же нравится. К тому же к новому маршруту уже проявили интерес туристические фирмы. В бугре немало пещер. Наверняка, есть еще не открытые. Тщательно эту местность не изучали. Доступ открыт в одну из песчаниковых полостей. Версий о происхождении пещеры тоже немало: кто ее прорыл - старообрядцы или разинцы? А может, это было просто убежище для овец.