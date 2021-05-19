На Ямале при опрокидывании лодки утонул младенец

Моторная лодка "Казанка" опрокинулась во время движения по реке в десяти километрах от села Кутопьюган Надымского района ЯНАО.

Инцидент произошел вечером 18 мая 2021 года. На его момент в плавательном средстве находились две семьи с детьми, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, прокалывание судна допустил ее водитель. В результате погиб пятимесячный ребенок.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства. Проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.