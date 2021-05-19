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Рубрика: Происшествия

На Урале грузовик протаранил девять легковушек

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня вечером в Первоуральске на улице Ватутина груженый щебнем самосвал врезался в девять легковых автомобилей, стоявших впереди него на полосе. В правоохранительные органы о массовом ДТП сообщили очевидцы.

Фото: агентство "Москва"
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"По предварительным данным, водителя ослепило солнце. Он говорит, что из-за этого ненадолго потерял контроль над управлением и протаранил машины", - рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что скорость у грузовика в этот момент была небольшой.

К счастью, обошлось без жертв.

В результате аварии, по информации официального представителя полиции, пострадала женщина из Renault LOGAN: с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" ее доставили в больницу.

"За рулем МАЗа находился прописанный в Туринском районе мужчина 1987 года рождения. Злостным нарушителем ПДД он не является, в 2019 году привлекался за отсутствие страховки. Признаков опьянения не имеет",- сообщил Горелых.

По факту ДТП начата проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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