В Челябинске выявили картель среди поставщиков "Кванториума"

Челябинские антимонопольщики обнаружили картель на рынке товаров для детских технопарков на сумму более 140 миллионов рублей. Три челябинские компании заподозрены в согласованных действиях на аукционах по обеспечению образовательных площадок в разных регионах страны.

- Все три фирмы больше года (с 24.08.2018 по 20.11.2019 - прим. ред.) принимали совместное участие в закупках на обеспечение нужд "Кванториума", предлагая свои образовательные программы и оборудование для детских коворкинг-площадок, - пояснила начальник отдела административного и судебного производства челябинского УФАС Ксения Долгополова. - Одна из контор одержала победу в половине из 52 аукционов, другая - в 11, еще в одном признано помогавшее фирмам ИП.

Антимонопольщики установили, что подачу заявок и ценовых предложений компании в большинстве случаев проводили с одних и тех же IP-адресов. Причем, при отсутствии других участников торгов, челябинцы лишь имитировали конкуренцию, снижая начальную цену контракта на незначительные 0,5 - 2 процента.

На согласованность действий указывает и то обстоятельство, что совместное участие в закупках совпадает по времени с заключенным между компаниями соглашением о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

По мнению антимонопольщиков, это соглашение не освобождало компании от обязанности действовать на торгах самостоятельно и добросовестно, соблюдая, в том числе и конкурентные процедуры.

Материалы о наличии картеля уже направлены для возбуждения административного дела, в рамках которого участникам антиконкурентного соглашения грозят крупные оборотные штрафы. Кроме того, поставлен вопрос о наличии признаков уголовного преступления. По статье об ограничении конкуренции (178 УК РФ) предусмотрено наказание от крупного штрафа и принудительных работ и вплоть до реального лишения свободы.