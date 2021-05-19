В Екатеринбурге две станции метро перекрыли из-за подозрительных предметов

Новости

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения 17:33
Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина 17:30
Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Четыре ракеты выпущены по Израилю из Ливана 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке 16:14
В Самаре побит температурный рекорд 66-летней давности 16:10
В Югре четыре человека пострадали на месторождении 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 17:57
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге две станции метро перекрыли из-за подозрительных предметов

Текст: Юлия Мякишева

На двух станциях екатеринбургской подземки нашли подозрительные предметы. Поводом для беспокойства послужило и время обнаружения - сумку и рюкзак нашли с разницей в восемь минут: в 18:22 на "Ботанической" и в 18:30 на "Геологической".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Хуснуллин: Строительство метро в крупных городах нецелесообразно

- Вещи были найдены гражданами, которые сообщили о бесхозных предметах машинистам, а сотрудники метро передали данные куда следует. Чтобы не подвергать возможному риску пассажиров и работников подземки, полиция создала две безопасные зоны и проверяла содержимое сумок с кинологами и специалистами по обнаружению подозрительных предметов, - сказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, одного забывчивого гражданина уже нашли, с ним провели профилактическую беседу. По поводу второго предмета проверка тоже завершена. Оказалось, что забывший рюкзак - любитель спорта. Среди содержимого нашли кимоно и учебник по шахматам.

- В 19:05 органы внутренних дел завершили работу на двух станциях, - сказал полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, предметы изъяты, а график движения поездов восстановлен. По данным полиции, люди уже вернулись в вагоны метро.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму