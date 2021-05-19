В Екатеринбурге две станции метро перекрыли из-за подозрительных предметов

На двух станциях екатеринбургской подземки нашли подозрительные предметы. Поводом для беспокойства послужило и время обнаружения - сумку и рюкзак нашли с разницей в восемь минут: в 18:22 на "Ботанической" и в 18:30 на "Геологической".

- Вещи были найдены гражданами, которые сообщили о бесхозных предметах машинистам, а сотрудники метро передали данные куда следует. Чтобы не подвергать возможному риску пассажиров и работников подземки, полиция создала две безопасные зоны и проверяла содержимое сумок с кинологами и специалистами по обнаружению подозрительных предметов, - сказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, одного забывчивого гражданина уже нашли, с ним провели профилактическую беседу. По поводу второго предмета проверка тоже завершена. Оказалось, что забывший рюкзак - любитель спорта. Среди содержимого нашли кимоно и учебник по шахматам.

- В 19:05 органы внутренних дел завершили работу на двух станциях, - сказал полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, предметы изъяты, а график движения поездов восстановлен. По данным полиции, люди уже вернулись в вагоны метро.