В Екатеринбурге пройдет Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

В Екатеринбурге с 5 по 8 июля в 11-й раз пройдет Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. На данный момент забронировано уже более 85% выставочных площадей.

Экспозиция выставки займет площадь в 40 тысяч квадратных метров и будет представлена разделами металлообработки, технологий для энергетики, аддиктивных технологий, индустриальной автоматизации и IoT, машиностроения и химической промышленности. Среди участников - крупнейшие российские и зарубежные компании, такие как Ростех, Россети, УГМК, Kuka, Dassault Systemes и другие.

Традиционно на ИННОПРОМ будут представлены национальные экспозиции стран-основных торговых партнеров России - Германии, Японии, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Сербии, Узбекистана и других.

В рамках деловой программы выставки запланированы более 150 мероприятий: конференций, семинаров, презентаций компаний и регионов. В заключительной части сессии состоится вручение Национальной промышленной премии РФ "Индустрия".

Параллельно с ИННОПРОМ пройдет 53-й Международный симпозиум по робототехнике - самое авторитетное событие в области промышленной и сервисной робототехники. В рамках мероприятия пройдут сессии, посвященные глобальным трендам развития робототехники, практические сессии по ускорению роботизации российской промышленности, а также футурологические семинары по роботизации всех аспектов жизни.