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19.05.2021 19:32
Рубрика: Digital

Российская "Гигарама" получила награду международной премии WEBBY

Текст: Сусанна Альперина

"РГ" недавно писала о том, что наши проекты номинируются на премию The Webby Awards - самую авторитетную в мире в области Интернета, которая присуждается ежегодно лучшим веб-проектам. Проект "Гигарамы" (холдинг News Media) "Пой, район!" стал победителем в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн" по итогам зрительского голосования. Также за этот приз боролись проекты из Дании, Сингапура, США и Канады.

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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"Пой, район!" посвящен комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новую реальность Капотни.

Генеральный директор "Гигарамы" Марат Сайченко так рассказывает о проекте: "Мы решили передать их неотделимость друг от друга буквально - в самом прямом смысле "склеив" оба процесса в одном кадре. Вдохновлялись клипом Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto. Хотя там использован принципиально другой прием съемки и монтажа. Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой. После этой находки все встало на свои места. Дальше можно было только наполнять проект какими-то прикладными вещами - для функциональности, удобства или просто для красоты и зрелищности".

Всего в The Webby Awards XXV приняли участие свыше 13 тысяч работ ведущих мировых компаний в сфере интернет-контента, включая Marvel, Google, Apple, Universal Music, National Geographic, BBC, Vogue, Netflix, HBO, Spotify и многих других. Лучшие проекты определяли интернет-пользователи и 2000 членов IADAS со всего мира - профессионалы и эксперты цифровой индустрии.

Между тем

Еще один победитель на этой же премии The Webby Awards из России в этом году - Проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #СтраницыПобеды: "Бесконечное письмо". RT опередил проект FRONTLINE, выходящий на канале PBS (США), телеканал RTVE (Испания), Национальную галерею искусства (Вашингтон, США) и другие компании. Все они соревновались в номинации "Социальные сети: Лучшее использование Stories" (Social / Features: Best Use of Stories). "Бесконечное письмо" в Instagram - проект, созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Digital Интернет Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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