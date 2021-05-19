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19.05.2021,  
08:22
Текст:  Михаил Русин

Российские летчики могут получить на вооружение пистолеты-пулеметы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

У российских военных летчиков может появиться на вооружении комплект, состоящий из пистолета-пулемета ППК-20 и пистолета Лебедева компактного. Причем пистолет-пулемет они смогут брать на вылеты впервые.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли, предполагается, что пистолет-пулемет может быть включен в носимый аварийный запас (НАЗ).

Сейчас туда входят аптечка, продукты, нож, средства радиосвязи и некоторые предметы первой необходимости. Также пилот имеет возможность взять в летный комбинезон личное стрелковое оружие - пистолет Макарова или Стечкина и гранаты.

Отмечается, что пистолет-пулемет включен в аварийный запас, который размещается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика, в рамках выполнения поручения главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке", - цитирует агентство своего собеседника.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также сообщается об уже прошедших военно-технические экспериментах, в которых участвовали несколько десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. По результатам закрытого опроса пилоты поставили наивысший бал комплексу, состоящему из пистолета-пулемета ППК-20 и пистолета ПЛК.

Командование ВКС должно утвердить выбор, сделанный военными летчиками. В этом случае ППК-20 и ПЛК войдут в комплекты выживания всех российских боевых самолетов.

ППК-20 весит 2,9 килограмма, снаряжается патронами 9х19 Парабеллум, имеет прибор малошумной стрельбы, складной приклад и магазин на 30 патронов. ПЛК, также снаряжающийся патронами 9х19, отличается уменьшенными габаритами.

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