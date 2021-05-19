Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире

Американский рэпер, продюсер и актёр Снуп Догг снимет сериал про "самых тупых преступников в мире" для стриминговой платформы Peacock.

Информацию об этом сообщил на презентации NBCUniversal комик Кевин Харт. Шоу сейчас находится на ранней стадии разработки, поэтому ничего не известно о сюжете, касте и дате выхода.

Кроме того, Снуп и Харт будут участвовать в создании юмористического новостного шоу о спорте для того же онлайн-сервиса.

Ранее Снуп Дог в интервью Yahoo! рассказал, что у него также в планах есть съемки автобиографического сериала о своем становлении - его жизни, детстве и семье - продолжительностью в 6-7 сезонов.