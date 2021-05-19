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Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире

Новости
    19.05.2021, 15:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Американский рэпер, продюсер и актёр Снуп Догг снимет сериал про "самых тупых преступников в мире" для стриминговой платформы Peacock.

Фото: instagram.com/ mrrpmurphy
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Информацию об этом сообщил на презентации NBCUniversal комик Кевин Харт. Шоу сейчас находится на ранней стадии разработки, поэтому ничего не известно о сюжете, касте и дате выхода.

Кроме того, Снуп и Харт будут участвовать в создании юмористического новостного шоу о спорте для того же онлайн-сервиса.

Ранее Снуп Дог в интервью Yahoo! рассказал, что у него также в планах есть съемки автобиографического сериала о своем становлении - его жизни, детстве и семье - продолжительностью в 6-7 сезонов.

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