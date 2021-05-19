Тайвань введет запрет на въезд иностранцев из-за вспышки COVID-19

Новости

В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая 00:47
США вывели на орбиту следящий за ракетными угрозами спутник 00:40
Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана 00:20
Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19 00:20
В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего 18.05.2021
В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП 18.05.2021
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь 18.05.2021
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
Сын Руди Джулиани объявил о намерении стать губернатором Нью-Йорка 18.05.2021
В Китае по неизвестной причине зашатался 300-метровый небоскреб 18.05.2021
Стало известно, сколько потеряет Украина после запуска "Северного потока-2" 18.05.2021
СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2" 18.05.2021
УНИКС в овертайме обыграл "Локомотив-Кубань" 18.05.2021
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России 18.05.2021
На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового 18.05.2021
Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия 18.05.2021
В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса 18.05.2021
Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной 18.05.2021
ЦБ: Банки в марте ввезли в РФ максимальный объем евро за год 18.05.2021
Арестованы студенты, которые на самокатах сбивали пешеходов на Невском 18.05.2021
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 18.05.2021
Саратовцы встретили патриотический поезд 18.05.2021
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 18.05.2021
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 18.05.2021
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 18.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 00:45
Рубрика: В мире

Тайвань введет запрет на въезд иностранцев из-за вспышки COVID-19

Временный запрет въезда на Тайвань для всех иностранных граждан, не имеющих на острове вида на жительство, вступает в силу с 19 мая. Ограничения вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки.

Власти Аргентины ужесточили ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Власти Тайваня в минувшую субботу, 15 мая, объявили о росте заболевших в Тайбэе и Синьбэе, где за сутки подтвердили сразу 180 случаев коронавируса. А в понедельник число заболевших составило 333 человека - это максимальный суточный показатель за все время пандемии. За последнюю неделю большинство ввозных случаев заражения были выявлены у прибывших на Тайвань из Индии, Филиппин, Уганды, Индонезии, пишет РИА Новости.

Нынешняя вспышка стала самой крупной и серьезной на острове за все время пандемии, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Тайване достигло 2 260. Сообщается, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в органичения будут вноситься корректировки.

Ранее сообщалось об ужесточении мер в связи с ростом числа заболевших. До 28 мая на Тайване закрыты все развлекательные заведения, собрания ограничены учатием в них до пяти человек в помещении и до десяти на открытом воздухе. Правительство страны заявило, что теперь маски необходимо носить на открытом воздухе, побуждая людей работать и учиться из дома.

В мире Восточная Азия Тайвань Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону