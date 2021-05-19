Тайвань введет запрет на въезд иностранцев из-за вспышки COVID-19

Временный запрет въезда на Тайвань для всех иностранных граждан, не имеющих на острове вида на жительство, вступает в силу с 19 мая. Ограничения вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки.

Власти Тайваня в минувшую субботу, 15 мая, объявили о росте заболевших в Тайбэе и Синьбэе, где за сутки подтвердили сразу 180 случаев коронавируса. А в понедельник число заболевших составило 333 человека - это максимальный суточный показатель за все время пандемии. За последнюю неделю большинство ввозных случаев заражения были выявлены у прибывших на Тайвань из Индии, Филиппин, Уганды, Индонезии, пишет РИА Новости.

Нынешняя вспышка стала самой крупной и серьезной на острове за все время пандемии, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Тайване достигло 2 260. Сообщается, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в органичения будут вноситься корректировки.

Ранее сообщалось об ужесточении мер в связи с ростом числа заболевших. До 28 мая на Тайване закрыты все развлекательные заведения, собрания ограничены учатием в них до пяти человек в помещении и до десяти на открытом воздухе. Правительство страны заявило, что теперь маски необходимо носить на открытом воздухе, побуждая людей работать и учиться из дома.