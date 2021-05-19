Умерла актриса Галина Новожилова

19 мая на 99-м году жизни скончалась советская актриса театра, кино и ТВ, прославленная радиоведущая Галина Новожилова.

О кончине заслуженной артистки РСФСР сообщается на сайте РАМТ. Без указания причин смерти.

О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Галина Григорьевна Новожилова родилась в 1922 году. В 1940-1941 годах училась в Театральном училище имени Щукина, однако в 1944-м окончила МГТУ.

С 1945 года - актриса Центрального детского театра (ныне - РАМТ). Кроме того, голос Новожиловой знаком каждому советскому человеку по радиопередачам "С добрым утром!" и "Пионерская зорька".

Занималась озвучиванием мультипликационных фильмов ("Дюймовочка", "Похитители красок", "Конек-Горбунок", "Двенадцать месяцев", масса других) и аудиокниг.

Как актриса знакома зрителям по фильмам и фильмам-спектаклям "Сообщница", "Слезы капали" (Белозёрская), "Такая короткая жизнь", "Пушкинские сказки".