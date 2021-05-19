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Умерла актриса Татьяна Проценко - Мальвина из "Приключений Буратино"

Новости
    19.05.2021, 15:04
Текст:   Олег Усков

Татьяна Анатольевна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" 1975 года, скончалась на 54-м году жизни.

О смерти актрисы сообщил в Facebook ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк (Иван-подкидыш в "После дождичка в четверг"). "Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней!" - написал Алексей.

Как уточнено, в 2018 году у Татьяны был диагностирован рак.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года, и роли Мальвины стала для нее единственной работой в кино. В фильм девочка попала случайно, когда ассистенты уже сбились с ног в поисках актрисы на роль главной героин - Таню буквально нашли в поезде. А после выхода ленты на ребенка обрушились неимоверная слава и всеобщее обожание.

После Веткина специально под Проценко писала роль в сказке "Про Красную Шапочку", Ролан Быков приглашал в "Чучело", но не получилось.

Проценко закончила киноведческое отделение ВГИКа, занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ, в СМИ и полиграфических компаниях.

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