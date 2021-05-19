В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19

В Аргентине выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки - 35 543. Предыдущий антирекорд по количеству заболевших был установлен 17 апреля, тогда медики страны подтвердили 29 472 случая инфицирования за сутки, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Увеличение заболеваемости за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес, где выявлено 14 тысяч 593 случая. В столице страны выявлено 3 тысячи 465 заразившихся, - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС. - Места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 72,2%, в столице и ее пригородах показатель достигает 76,2%".

Рост заболеваемости вызвал новые ограничения санитарных мер. В столичном регионе запрещено свободное передвижение жителей с 20:00 до 06:00 утра, не разрешается проведение любых религиозных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях. По данным минздрава Аргентины, общее число заболевших коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек - 3 371 508.