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Рубрика: В мире

В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

В Аргентине выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки - 35 543. Предыдущий антирекорд по количеству заболевших был установлен 17 апреля, тогда медики страны подтвердили 29 472 случая инфицирования за сутки, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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"Увеличение заболеваемости за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес, где выявлено 14 тысяч 593 случая. В столице страны выявлено 3 тысячи 465 заразившихся, - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС. - Места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 72,2%, в столице и ее пригородах показатель достигает 76,2%".

Рост заболеваемости вызвал новые ограничения санитарных мер. В столичном регионе запрещено свободное передвижение жителей с 20:00 до 06:00 утра, не разрешается проведение любых религиозных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях. По данным минздрава Аргентины, общее число заболевших коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек - 3 371 508.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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