В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС опровергло сообщения о том, что согласно на прекращение огня с Израилем с 20 мая. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек.

Ранее израильские СМИ распространили информацию о том, что Египет предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с шести часов утра четверга. Тогда сообщалось, что ХАМАС согласен.

"Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто", - цитирует РИА Новости ар-Решека. Он подтвердил, что усилия посредников являются серьезными и постоянными, "и все знают требования палестинского народа".

Напомним, что палестино-израильский конфликт обострился вечером 10 мая. По последним данным, из сектора Газа по израильской территории выпущено около 3,7 тысячи ракет. В Израиле погибли 12 человек. Израильская армия наносит авиаудары. Число погибших палестинцев достигло 217, из них 63 - дети.