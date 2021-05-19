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19.05.2021 12:54
Рубрика: Общество

В Кремле открывают сезон развода пеших и конных караулов

Текст: Игорь Елков
29 мая в Кремле возобновляется проведение церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). В прошлом году этот яркий военно-музыкальный ритуал, собирающий​ в Кремле сотни туристов, был отменен из-за пандемии.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Место и время встречи участников и зрителей​ сезона-2021​ традиционное: Соборная площадь Московского Кремля, 12.00 в каждую субботу.​ И так -​ вплоть до осени.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Эпизодические отмены церемонии в разгар сезона практикуются, но о них всегда предупреждают заранее. Обычно разводы не проводят в дни работы фестиваля "Спасская башня". Но особых​ неудобств это не доставляет: всех участников разводов зритель видит ежедневно: на Красной площади и на временном Конном манеже, который в фестивальные дни​ устраивают между Мавзолеем и Историческим музеем.

Пеший караул - это 36 солдат, плюс 8 человек в знаменной группе. Караул в основном состоит из военнослужащих осеннего призыва. Все 12 всадников - бойцы и офицеры Кавалерийского почетного​ эскорта. Интересная деталь: обычно точные сроки развода караулов определяют​ исходя из комфорта именно лошадей (в эскорте преобладают кони тракененской породы, есть и русская верховая, ганноверская и др.). Чаще всего сезон открывали в апреле. Видимо, в истории церемонии нынешний год - первый, когда в традиции вмешались силы более могущественные, чем погода. Все определяет эпидемиологическая обстановка.

Кстати, в этом ракурсе возобновление величественных воинских ритуалов в Кремле - очень добрый знак.

Как это часто бывает, на начало сезона командование готовит зрителям ряд сюрпризов: новые элементы построений, приемы с оружием, специально написанные музыкальные композиции в исполнении Президентского оркестра. Порой, среди всадников мелькают прекрасные наездницы. В прошлые годы любимицей журналистов и публики не раз становилась Ирина Мамаева (тогда - старший лейтенант), выступающая на коне Портзае.

Впрочем, как в свое время рассказал журналисту "РГ" командир Президентского полка, в церемониальных мероприятиях задействованы десятки всадников (на фестивале "Спасская башня" - до 34), среди всадников-контрактников пять женщин: сержанты, прапорщики, офицеры. Так что ресурс для сюрпризов и сенсаций у полка очень велик.

Но чем именно​ порадуют преданных зрителей они​ на этот раз - узнаем 29 мая. Из Президентского полка​ "информационных утечек" не бывает.

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