В США военнослужащих проверят по соцсетям на склонность к экстремизму

Министерство обороны США будет проверять страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет их возможной склонности к экстремизму. Такую информацию во вторник распространил телеканал Fox News, ссылаясь на внутренний документ Пентагона.

Военное ведомство готовится запустить соответствующую программу при посредничестве частных компаний. Ожидается, что система будет непрерывно отслеживать публикации военных в соцсетях по ключевым словам, пишет ТАСС. Fox News уточняет, что разработка программы ведется под контролем старшего советника главы Пентагона Бишопа Гаррисона.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжения о борьбе с экстремистскими взглядами и настроениями в рядах ВС США и о формировании рабочей группы, которая займется соответствующей деятельностью. Такое решение было принято после штурма Капитолия 6 января. Ранее сообщалось, что в США первый военнослужащий на действительной службе задержан по делу о захвате Капитолия. 40-летний майор обвиняется в нападении на стражей порядка и воспрепятствование правоохранительным органам.