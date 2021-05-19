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19.05.2021 07:07
Рубрика: В мире

В США военнослужащих проверят по соцсетям на склонность к экстремизму

Министерство обороны США будет проверять страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет их возможной склонности к экстремизму. Такую информацию во вторник распространил телеканал Fox News, ссылаясь на внутренний документ Пентагона.

Фото: AFP/Delil SOULEIMAN
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Военное ведомство готовится запустить соответствующую программу при посредничестве частных компаний. Ожидается, что система будет непрерывно отслеживать публикации военных в соцсетях по ключевым словам, пишет ТАСС. Fox News уточняет, что разработка программы ведется под контролем старшего советника главы Пентагона Бишопа Гаррисона.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжения о борьбе с экстремистскими взглядами и настроениями в рядах ВС США и о формировании рабочей группы, которая займется соответствующей деятельностью. Такое решение было принято после штурма Капитолия 6 января. Ранее сообщалось, что в США первый военнослужащий на действительной службе задержан по делу о захвате Капитолия. 40-летний майор обвиняется в нападении на стражей порядка и воспрепятствование правоохранительным органам.

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