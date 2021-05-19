Вышел трейлер "Проклятого чиновника" Сарика Андреасяна

Сарик Андреасян, только что искренне восхитивший наблюдателей детализацией советского быта в криминальном триллере-байопике "Чикатило", подготовил незамедлительно следующую радость. С тэглайном "Ни дать ни взять".

На YouTube обнародован трейлер сатирической комедии всежанрового мастера "Проклятый чиновник".

Официальный синопсис следующий. "Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается - теперь нечестные деньги просто сгорают в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни!"

Причем если бедняга в течение суток проклятие не снимет, его ждет жестокая расправа.

В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Сергей Рост, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин.

В кино - с 24 июня.

Трейлер, изобилующий грубостями, доступен на YouTube.