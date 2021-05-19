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Вышел трейлер "Проклятого чиновника" Сарика Андреасяна

Новости
    19.05.2021, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сарик Андреасян, только что искренне восхитивший наблюдателей детализацией советского быта в криминальном триллере-байопике "Чикатило", подготовил незамедлительно следующую радость. С тэглайном "Ни дать ни взять".

Фото: kinopoisk.ru
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На YouTube обнародован трейлер сатирической комедии всежанрового мастера "Проклятый чиновник".

Официальный синопсис следующий. "Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается - теперь нечестные деньги просто сгорают в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни!"

Причем если бедняга в течение суток проклятие не снимет, его ждет жестокая расправа.

В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Сергей Рост, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин.

В кино - с 24 июня.

Трейлер, изобилующий грубостями, доступен на YouTube.

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