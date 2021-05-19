За сутки в России подтверждено 7920 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое

Москва - 2096

Санкт-Петербург - 784

Московская область - 697

Ростовская область - 198

Воронежская область - 141

Нижегородская область - 137

Самарская область - 131

Иркутская область - 119

Саратовская область - 118

Республика Саха (Якутия) - 106

Свердловская область - 104

Красноярский край - 100

Пермский край - 98

Республика Крым - 92

Челябинская область - 92

Краснодарский край - 92

Волгоградская область - 90

Республика Башкортостан - 90

Ленинградская область - 88

Ульяновская область - 80

Ярославская область - 79

Тверская область - 75

Пензенская область - 74

Новосибирская область - 73

Брянская область - 69

Алтайский край - 66

Омская область - 64

Оренбургская область - 64

Курская область - 62

Белгородская область - 61

Кемеровская область - 60

Псковская область - 59

Ивановская область - 59

Ставропольский край - 59

Липецкая область - 58

Кировская область - 57

Республика Карелия - 55

Смоленская область - 55

Калининградская область - 55

Архангельская область - 54

Республика Чувашия - 54

Тульская область - 53

Калужская область - 52

Орловская область - 51

Владимирская область - 51

Тюменская область - 51

Рязанская область - 50

Астраханская область - 46

Удмуртская Республика - 46

Вологодская область - 45

Ханты-Мансийский автономный округ - 44

Мурманская область - 39

Республика Бурятия - 37

Республика Коми - 35

Тамбовская область - 35

Республика Дагестан - 35

Республика Татарстан - 33

Республика Хакасия - 32

Костромская область - 32

Новгородская область - 31

Курганская область - 31

Республика Мордовия - 30

Хабаровский край - 30

Севастополь - 29

Забайкальский край - 29

Приморский край - 26

Томская область - 25

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Ямало-Ненецкий автономный округ - 16

Республика Марий Эл - 15

Республика Калмыкия - 14

Амурская область - 13

Республика Ингушетия - 11

Чеченская Республика - 11

Карачаево-Черкесская Республика - 10

Республика Адыгея - 9

Сахалинская область - 9

Республика Северная Осетия-Алания - 9

Камчатский край - 8

Магаданская область - 5

Республика Тыва - 4

Республика Алтай - 3

Еврейская автономная область - 2

Чукотский автономный округ - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,02%

3. Республика Тыва 0,03%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 561 человек

Москва - 2663

Санкт-Петербург - 1427

Московская область - 555

Саратовская область - 207

Республика Крым - 205

Псковская область - 185

Ростовская область - 158

Республика Ингушетия - 157

Воронежская область - 145

Иркутская область - 133

Краснодарский край - 132

Свердловская область - 109

Самарская область - 107

Красноярский край - 99

Архангельская область - 98

Нижегородская область - 98

Челябинская область - 98

Курская область - 97

Республика Башкортостан - 95

Волгоградская область - 93

Ульяновская область - 93

Липецкая область - 89

Калининградская область - 87

Ленинградская область - 85

Новгородская область - 79

Оренбургская область - 78

Ярославская область - 73

Кировская область - 71

Новосибирская область - 71

Ставропольский край - 68

Калужская область - 67

Омская область - 67

Орловская область - 66

Пензенская область - 66

Алтайский край - 66

Владимирская область - 63

Тюменская область - 63

Брянская область - 62

Кемеровская область - 62

Пермский край - 60

Смоленская область - 57

Тамбовская область - 56

Рязанская область - 55

Республика Карелия - 55

Тверская область - 51

Тульская область - 50

Ханты-Мансийский автономный округ - 49

Республика Чувашия - 48

Курганская область - 48

Костромская область - 46

Астраханская область - 44

Удмуртская Республика - 43

Забайкальский край - 41

Республика Дагестан - 39

Ивановская область - 38

Приморский край - 32

Амурская область - 32

Белгородская область - 31

Вологодская область - 31

Республика Марий Эл - 31

Мурманская область - 30

Севастополь - 30

Хабаровский край - 30

Кабардино-Балкарская Республика - 28

Республика Хакасия - 26

Республика Бурятия - 25

Республика Коми - 23

Республика Татарстан - 22

Томская область - 19

Республика Мордовия - 18

Республика Тыва - 18

Сахалинская область - 17

Республика Калмыкия - 16

Республика Северная Осетия - Алания - 16

Ямало-Ненецкий автономный округ - 15

Чеченская Республика - 14

Камчатский край - 10

Карачаево-Черкесская Республика - 9

Республика Саха (Якутия) - 9

Республика Адыгея - 7

Республика Алтай - 2

Магаданская область - 2

Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 581 787.

За последние сутки подтверждено 390 смертей

Москва - 61

Санкт-Петербург - 37

Ростовская область - 26

Нижегородская область - 16

Самарская область - 15

Московская область - 13

Ленинградская область - 12

Свердловская область - 11

Краснодарский край - 10

Воронежская область - 8

Челябинская область - 7

Алтайский край - 7

Иркутская область - 7

Брянская область - 6

Смоленская область - 6

Тульская область - 6

Волгоградская область - 6

Пермский край - 6

Пензенская область - 6

Красноярский край - 6

Рязанская область - 5

Калининградская область - 5

Республика Крым - 5

Ставропольский край - 5

Саратовская область - 5

Тюменская область - 5

Курская область - 4

Липецкая область - 4

Псковская область - 4

Удмуртская Республика - 4

Оренбургская область - 4

Новосибирская область - 4

Ивановская область - 3

Тверская область - 3

Ярославская область - 3

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 3

Архангельская область - 3

Вологодская область - 3

Мурманская область - 3

Новгородская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Республика Башкортостан - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Белгородская область - 2

Орловская область - 2

Тамбовская область - 2

Республика Адыгея - 2

Астраханская область - 2

Республика Чувашия - 2

Омская область - 2

Республика Бурятия - 2

Забайкальский край - 2

Хабаровский край - 2

Владимирская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Севастополь - 1

Республика Дагестан - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Амурская область - 1

Магаданская область - 1

За весь период по России умерло 116 965 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 134,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 276 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 504 тыс. 497 человек.