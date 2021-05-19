За сутки в России подтверждено 7920 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 2096
- Санкт-Петербург - 784
- Московская область - 697
- Ростовская область - 198
- Воронежская область - 141
- Нижегородская область - 137
- Самарская область - 131
- Иркутская область - 119
- Саратовская область - 118
- Республика Саха (Якутия) - 106
- Свердловская область - 104
- Красноярский край - 100
- Пермский край - 98
- Республика Крым - 92
- Челябинская область - 92
- Краснодарский край - 92
- Волгоградская область - 90
- Республика Башкортостан - 90
- Ленинградская область - 88
- Ульяновская область - 80
- Ярославская область - 79
- Тверская область - 75
- Пензенская область - 74
- Новосибирская область - 73
- Брянская область - 69
- Алтайский край - 66
- Омская область - 64
- Оренбургская область - 64
- Курская область - 62
- Белгородская область - 61
- Кемеровская область - 60
- Псковская область - 59
- Ивановская область - 59
- Ставропольский край - 59
- Липецкая область - 58
- Кировская область - 57
- Республика Карелия - 55
- Смоленская область - 55
- Калининградская область - 55
- Архангельская область - 54
- Республика Чувашия - 54
- Тульская область - 53
- Калужская область - 52
- Орловская область - 51
- Владимирская область - 51
- Тюменская область - 51
- Рязанская область - 50
- Астраханская область - 46
- Удмуртская Республика - 46
- Вологодская область - 45
- Ханты-Мансийский автономный округ - 44
- Мурманская область - 39
- Республика Бурятия - 37
- Республика Коми - 35
- Тамбовская область - 35
- Республика Дагестан - 35
- Республика Татарстан - 33
- Республика Хакасия - 32
- Костромская область - 32
- Новгородская область - 31
- Курганская область - 31
- Республика Мордовия - 30
- Хабаровский край - 30
- Севастополь - 29
- Забайкальский край - 29
- Приморский край - 26
- Томская область - 25
- Кабардино-Балкарская Республика - 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 16
- Республика Марий Эл - 15
- Республика Калмыкия - 14
- Амурская область - 13
- Республика Ингушетия - 11
- Чеченская Республика - 11
- Карачаево-Черкесская Республика - 10
- Республика Адыгея - 9
- Сахалинская область - 9
- Республика Северная Осетия-Алания - 9
- Камчатский край - 8
- Магаданская область - 5
- Республика Тыва - 4
- Республика Алтай - 3
- Еврейская автономная область - 2
- Чукотский автономный округ - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 561 человек
- Москва - 2663
- Санкт-Петербург - 1427
- Московская область - 555
- Саратовская область - 207
- Республика Крым - 205
- Псковская область - 185
- Ростовская область - 158
- Республика Ингушетия - 157
- Воронежская область - 145
- Иркутская область - 133
- Краснодарский край - 132
- Свердловская область - 109
- Самарская область - 107
- Красноярский край - 99
- Архангельская область - 98
- Нижегородская область - 98
- Челябинская область - 98
- Курская область - 97
- Республика Башкортостан - 95
- Волгоградская область - 93
- Ульяновская область - 93
- Липецкая область - 89
- Калининградская область - 87
- Ленинградская область - 85
- Новгородская область - 79
- Оренбургская область - 78
- Ярославская область - 73
- Кировская область - 71
- Новосибирская область - 71
- Ставропольский край - 68
- Калужская область - 67
- Омская область - 67
- Орловская область - 66
- Пензенская область - 66
- Алтайский край - 66
- Владимирская область - 63
- Тюменская область - 63
- Брянская область - 62
- Кемеровская область - 62
- Пермский край - 60
- Смоленская область - 57
- Тамбовская область - 56
- Рязанская область - 55
- Республика Карелия - 55
- Тверская область - 51
- Тульская область - 50
- Ханты-Мансийский автономный округ - 49
- Республика Чувашия - 48
- Курганская область - 48
- Костромская область - 46
- Астраханская область - 44
- Удмуртская Республика - 43
- Забайкальский край - 41
- Республика Дагестан - 39
- Ивановская область - 38
- Приморский край - 32
- Амурская область - 32
- Белгородская область - 31
- Вологодская область - 31
- Республика Марий Эл - 31
- Мурманская область - 30
- Севастополь - 30
- Хабаровский край - 30
- Кабардино-Балкарская Республика - 28
- Республика Хакасия - 26
- Республика Бурятия - 25
- Республика Коми - 23
- Республика Татарстан - 22
- Томская область - 19
- Республика Мордовия - 18
- Республика Тыва - 18
- Сахалинская область - 17
- Республика Калмыкия - 16
- Республика Северная Осетия - Алания - 16
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 15
- Чеченская Республика - 14
- Камчатский край - 10
- Карачаево-Черкесская Республика - 9
- Республика Саха (Якутия) - 9
- Республика Адыгея - 7
- Республика Алтай - 2
- Магаданская область - 2
- Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 581 787.
За последние сутки подтверждено 390 смертей
- Москва - 61
- Санкт-Петербург - 37
- Ростовская область - 26
- Нижегородская область - 16
- Самарская область - 15
- Московская область - 13
- Ленинградская область - 12
- Свердловская область - 11
- Краснодарский край - 10
- Воронежская область - 8
- Челябинская область - 7
- Алтайский край - 7
- Иркутская область - 7
- Брянская область - 6
- Смоленская область - 6
- Тульская область - 6
- Волгоградская область - 6
- Пермский край - 6
- Пензенская область - 6
- Красноярский край - 6
- Рязанская область - 5
- Калининградская область - 5
- Республика Крым - 5
- Ставропольский край - 5
- Саратовская область - 5
- Тюменская область - 5
- Курская область - 4
- Липецкая область - 4
- Псковская область - 4
- Удмуртская Республика - 4
- Оренбургская область - 4
- Новосибирская область - 4
- Ивановская область - 3
- Тверская область - 3
- Ярославская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 3
- Архангельская область - 3
- Вологодская область - 3
- Мурманская область - 3
- Новгородская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Белгородская область - 2
- Орловская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Республика Адыгея - 2
- Астраханская область - 2
- Республика Чувашия - 2
- Омская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Забайкальский край - 2
- Хабаровский край - 2
- Владимирская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Мордовия - 1
- Амурская область - 1
- Магаданская область - 1
За весь период по России умерло 116 965 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 134,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 276 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 504 тыс. 497 человек.