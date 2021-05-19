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19.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7920 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 2096
  • Санкт-Петербург - 784
  • Московская область - 697
  • Ростовская область - 198
  • Воронежская область - 141
  • Нижегородская область - 137
  • Самарская область - 131
  • Иркутская область - 119
  • Саратовская область - 118
  • Республика Саха (Якутия) - 106
  • Свердловская область - 104
  • Красноярский край - 100
  • Пермский край - 98
  • Республика Крым - 92
  • Челябинская область - 92
  • Краснодарский край - 92
  • Волгоградская область - 90
  • Республика Башкортостан - 90
  • Ленинградская область - 88
  • Ульяновская область - 80
  • Ярославская область - 79
  • Тверская область - 75
  • Пензенская область - 74
  • Новосибирская область - 73
  • Брянская область - 69
  • Алтайский край - 66
  • Омская область - 64
  • Оренбургская область - 64
  • Курская область - 62
  • Белгородская область - 61
  • Кемеровская область - 60
  • Псковская область - 59
  • Ивановская область - 59
  • Ставропольский край - 59
  • Липецкая область - 58
  • Кировская область - 57
  • Республика Карелия - 55
  • Смоленская область - 55
  • Калининградская область - 55
  • Архангельская область - 54
  • Республика Чувашия - 54
  • Тульская область - 53
  • Калужская область - 52
  • Орловская область - 51
  • Владимирская область - 51
  • Тюменская область - 51
  • Рязанская область - 50
  • Астраханская область - 46
  • Удмуртская Республика - 46
  • Вологодская область - 45
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 44
  • Мурманская область - 39
  • Республика Бурятия - 37
  • Республика Коми - 35
  • Тамбовская область - 35
  • Республика Дагестан - 35
  • Республика Татарстан - 33
  • Республика Хакасия - 32
  • Костромская область - 32
  • Новгородская область - 31
  • Курганская область - 31
  • Республика Мордовия - 30
  • Хабаровский край - 30
  • Севастополь - 29
  • Забайкальский край - 29
  • Приморский край - 26
  • Томская область - 25
  • Кабардино-Балкарская Республика - 17
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 16
  • Республика Марий Эл - 15
  • Республика Калмыкия - 14
  • Амурская область - 13
  • Республика Ингушетия - 11
  • Чеченская Республика - 11
  • Карачаево-Черкесская Республика - 10
  • Республика Адыгея - 9
  • Сахалинская область - 9
  • Республика Северная Осетия-Алания - 9
  • Камчатский край - 8
  • Магаданская область - 5
  • Республика Тыва - 4
  • Республика Алтай - 3
  • Еврейская автономная область - 2
  • Чукотский автономный округ - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 561 человек
  • Москва - 2663
  • Санкт-Петербург - 1427
  • Московская область - 555
  • Саратовская область - 207
  • Республика Крым - 205
  • Псковская область - 185
  • Ростовская область - 158
  • Республика Ингушетия - 157
  • Воронежская область - 145
  • Иркутская область - 133
  • Краснодарский край - 132
  • Свердловская область - 109
  • Самарская область - 107
  • Красноярский край - 99
  • Архангельская область - 98
  • Нижегородская область - 98
  • Челябинская область - 98
  • Курская область - 97
  • Республика Башкортостан - 95
  • Волгоградская область - 93
  • Ульяновская область - 93
  • Липецкая область - 89
  • Калининградская область - 87
  • Ленинградская область - 85
  • Новгородская область - 79
  • Оренбургская область - 78
  • Ярославская область - 73
  • Кировская область - 71
  • Новосибирская область - 71
  • Ставропольский край - 68
  • Калужская область - 67
  • Омская область - 67
  • Орловская область - 66
  • Пензенская область - 66
  • Алтайский край - 66
  • Владимирская область - 63
  • Тюменская область - 63
  • Брянская область - 62
  • Кемеровская область - 62
  • Пермский край - 60
  • Смоленская область - 57
  • Тамбовская область - 56
  • Рязанская область - 55
  • Республика Карелия - 55
  • Тверская область - 51
  • Тульская область - 50
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 49
  • Республика Чувашия - 48
  • Курганская область - 48
  • Костромская область - 46
  • Астраханская область - 44
  • Удмуртская Республика - 43
  • Забайкальский край - 41
  • Республика Дагестан - 39
  • Ивановская область - 38
  • Приморский край - 32
  • Амурская область - 32
  • Белгородская область - 31
  • Вологодская область - 31
  • Республика Марий Эл - 31
  • Мурманская область - 30
  • Севастополь - 30
  • Хабаровский край - 30
  • Кабардино-Балкарская Республика - 28
  • Республика Хакасия - 26
  • Республика Бурятия - 25
  • Республика Коми - 23
  • Республика Татарстан - 22
  • Томская область - 19
  • Республика Мордовия - 18
  • Республика Тыва - 18
  • Сахалинская область - 17
  • Республика Калмыкия - 16
  • Республика Северная Осетия - Алания - 16
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 15
  • Чеченская Республика - 14
  • Камчатский край - 10
  • Карачаево-Черкесская Республика - 9
  • Республика Саха (Якутия) - 9
  • Республика Адыгея - 7
  • Республика Алтай - 2
  • Магаданская область - 2
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 581 787.

За последние сутки подтверждено 390 смертей
  • Москва - 61
  • Санкт-Петербург - 37
  • Ростовская область - 26
  • Нижегородская область - 16
  • Самарская область - 15
  • Московская область - 13
  • Ленинградская область - 12
  • Свердловская область - 11
  • Краснодарский край - 10
  • Воронежская область - 8
  • Челябинская область - 7
  • Алтайский край - 7
  • Иркутская область - 7
  • Брянская область - 6
  • Смоленская область - 6
  • Тульская область - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Пермский край - 6
  • Пензенская область - 6
  • Красноярский край - 6
  • Рязанская область - 5
  • Калининградская область - 5
  • Республика Крым - 5
  • Ставропольский край - 5
  • Саратовская область - 5
  • Тюменская область - 5
  • Курская область - 4
  • Липецкая область - 4
  • Псковская область - 4
  • Удмуртская Республика - 4
  • Оренбургская область - 4
  • Новосибирская область - 4
  • Ивановская область - 3
  • Тверская область - 3
  • Ярославская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 3
  • Архангельская область - 3
  • Вологодская область - 3
  • Мурманская область - 3
  • Новгородская область - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 3
  • Республика Башкортостан - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Белгородская область - 2
  • Орловская область - 2
  • Тамбовская область - 2
  • Республика Адыгея - 2
  • Астраханская область - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Омская область - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Забайкальский край - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Владимирская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Севастополь - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Амурская область - 1
  • Магаданская область - 1

За весь период по России умерло 116 965 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 134,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 276 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 504 тыс. 497 человек.

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