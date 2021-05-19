Забытый проект: Украина разрабатывала БМП на базе танка Centurion

Украинские конструкторы во второй половине 90-х годов работали над тяжелой боевой машиной пехоты АБ-13. Дело в том, что в это время иорданская армия сняла с вооружения 300 танков Tariq, являющихся модернизированными версиями британских Centurion. На их базе решили создать различные образцы техники, в том числе ТБМП. Для этого в Харьков был передан один из танков.

Ukrainian AB-13: A #Centurion #tank hull fitted with a 2 man turret of #BMP2 #IFV (30mm cannon, 35mm AGL and could take the Red Arrow 8 missile), It was powered by a Ukrainian 5TDF 700 HP engine. The base of the vehicle came from Tariq tank (Jordanian Centurion).

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В КБ завода имени Малышева не стали мудрить с переносом моторно-трансмиссионного отделения в переднюю часть, а обеспечили проход пехотинцев из десантного отделения поверх двигательного отсека, с выходом через кормовой люк.

В качестве силовой установки использовали 700-сильный 5ТДФ, хотя и не исключалась возможность применения более современного на то время 6ТД, мощностью 1000 л.с.

Вооружение, состоящее из 30-мм скорострельной пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТ, устанавливалось во вращающейся башне. Предусматривался также монтаж дополнительного 30-мм автоматического гранатомета и пусковых установок управляемого противотанкового комплекса.

Масса АБ-13 доходила до 31000 кг, в экипаж входили 3 человека, десант насчитывал 7 военнослужащих.

Опытный образец представили иорданской стороне в 2000 году, однако заказчиков эта БМП не впечатлила. По некоторым данным, не удалось обеспечить приемлемые характеристики защиты, поэтому дальнейшие работы по этой теме были прекращены.