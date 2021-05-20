Недавно с размахом открывшийся российский стриминговый сервис KION продолжает, как тот горшочек из сказки, извергать из своих бездонных недр на наши головы оригинальный контент. Очередной релиз платформы - сериал "Клиника счастья".

Дарья Мороз играет сильную 50-летнюю женщину, выглядящую гораздо моложе своего возраста (самой Дарье Мороз, к слову, 37, так что немудрено), у которой жизнь удалась. Она работает главврачом в элитной клинике неопределённо широкого профиля, куда приходят обеспеченные люди с какими-то проблемами, чтобы эти проблемы решить. От работы своей получает удовольствие, делом горит, стремится изменить мир к лучшему, имеет как минимум три диплома, на телевидение её зовут выступать, прописана в шикарной квартире в центре Москвы, в придачу идеальный любящий муж и не менее идеальный сын, всё на первый взгляд сказочно. А на самом деле, как водится, вовсе нет.

"Клиника счастья" состоит как бы из двух автономных и параллельных сериалов поменьше. Один - в жанре медицинского процедурала, что-то вроде "Доктора Хауса" с ярко выраженным прогрессивно-сексуальным уклоном. В первом, например, эпизоде в клинику приходит дородная сенаторша и жалуется, что мужа с горничной застукала и вообще многое у неё не слава богу. Далее консилиум элитных специалистов энергично перебрасывается терминами, потом сенаторша в приватной беседе с сексологом изливает душу, и выясняется, что ей просто надо с мужем на сеновале сексом заняться. Конец. Во втором эпизоде - примерно того же пошиба сюжет, про страдающую анорексией затюканную жену самовлюблённого дирижёра.

Процедуральная часть в каждом из доступных пока двух эпизодов занимает где-то треть от общего хронометража, и не исключено, что на первоначальных этапах разработки сериала она была стержневым, концептообразующим элементом, однако впоследствии сценарий сильно перекроили, и основанные "на реальных медицинских кейсах" (если верить официальной информации) истории сползи на периферию, сделавшись, по сути, рудиментом. Но, как ни парадоксально, концептообразующим элементом быть не перестали. При этом надо ещё учитывать, что небольшие от них куски съедает отдельная сквозная линия, посвящённая обитающей в клинике уродливой рыбине.

Соответственно, оставшиеся примерно две трети каждого 50-минутного эпизода - это драмедия про богатых, которые тоже, кто бы мог подумать, плачут. Главная героиня узнаёт, что у её мужа уже лет пять как вторая семья, у сына тоже запутанные амурные дела, до кучи лучшая подруга на горизонте возникает со своими заскоками. И вот все терзаются, психуют, собачатся, не покидая комфортной безопасной зоны внутри Садового кольца, а если кто и сунется туда, наружу, то сразу на него набрасывается хтоническая жуть: агрессивные гопники, мрачные разрисованные подъезды, мерзкий пролетарский быт. Поэтому никто почти и не суётся.

Сексуальный уклон здесь также ярко выражен. Проявляется он в том числе в пикантных гэгах: то у кого-нибудь игрушка где не надо застрянет, то жиголо потешно оконфузится, пытаясь ублажить захмелевшую даму. Впрочем, далеко не так всё безнадёжно, как может показаться. "Реальные медицинские кейсы", допустим, пересказываются сумбурно и не особо старательно, зато там Сергей Белоголовцев с Юлией Ауг на сене кувыркаются, и рыбина, опять же. А драмедия бывает даже в меру забавная иногда, пусть и оперирует сплошь избитыми ходами. Кто от дневных сериалов для домохозяек нос воротит, но чего-то такого мыльного, ненапряжного и пикантного втайне желает, тем должно быть в самый раз.