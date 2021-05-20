Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer

Microsoft окончательно откажется от поддержки своего браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Его заменит интернет-браузер Microsoft Edge с встроенным режимом IE, который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Таким образом в компании намерены "открыть путь в будущее Интернета, уважая его прошлое".

"Поскольку Microsoft Edge может взять на себя эту и другие обязанности, приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и перестанет поддерживаться с 15 июня 2022 года", - уточнили в Microsoft.

Для некоторых версий Windows браузер все же останется доступен - речь идет, в том числе, о Windows 10 LTSC.