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В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть"

ТВ и сериалы
    20.05.2021, 17:24
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Российского государственного института сценических искусств Фото: Пресс-служба Российского государственного института сценических искусств
Фото: Пресс-служба Российского государственного института сценических искусств

В Петербурге в возрасте 53 лет скончался известный оператор Кирилл Мошкович. Об этом сообщает Российский государственный институт сценических искусств, где Кирилл Мошкович работал на кафедре режиссуры и телевидения.

Оператор окончил ВГИК в 1995 году, его первыми работами стали ленты "Потомки Пушкина" от режиссера Константина Артюхова и "Киммерийский затворник" Олега Рябоконя. Кроме того, Кирилл Мошкович снимал документальные картины для телеканалов из США, Германии и Японии.

В 2006 году за операторскую работу в картине "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская" Кирилл Мошкович получил "ТЭФИ".

Оператор активно работал над созданием сериалов. В частности, он снимал отдельные серии "Таинственной страсти", "Ямы", "Морских дьяволов", "Дорожного патруля", "Наследников".

В РГИСИ говорят, что Кирилл Мошкович активно передавал свои знания студентам, в частности, приглашал их на съемочные площадки, где сам работал.

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